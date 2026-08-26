Haraç için şirkete el bombası attılar! Yurtdışı talimatlı tetikçiler yine iş başında

Yurtdışında emir alarak haraç kesmeye çalışan tetikçi haberlerine bir yenisi daha eklendi. İstanbul Kartal'da bir şirketi haraç almak amacıyla hedef alan şüpheliler, iş yeri sahibini tehdit ettikten sonra saldırılarını peş peşe gerçekleştirdi. İlk olarak şirkete el bombası atan şüpheliler, daha sonra yanıcı madde kullanarak iş yerini kundaklamaya çalıştı. Saldırganlar bir süre sonra bu kez silahla iş yerine ateş açtı.

Peş peşe yaşanan saldırıların ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Saldırılar sırasında şüphelilerin güvenlik kameralarına yansıdığı belirlendi. Polis ekipleri, görüntüleri tek tek inceleyerek yüzlerce saatlik kamera kaydını mercek altına aldı.

Yapılan incelemeler sonucunda saldırılara karıştıkları belirlenen şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Şüphelilerin olayların ardından Kocaeli'ne kaçtığını belirleyen ekipler, önceki gün operasyon için düğmeye bastı.

9 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, tespit edilen 9 adrese baskın düzenlendi. Operasyonlarda saldırıları gerçekleştirdiği belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ve kelepçeler ele geçirildi.

YURT DIŞINDAN TALİMAT ALDIKLARI BELİRLENDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüphelilerin ifadeleri ve soruşturma kapsamında yapılan incelemeler sonucunda, saldırıların yurt dışından verilen talimatlar doğrultusunda gerçekleştirildiği ortaya çıkarıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.