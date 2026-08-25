IŞİD'in finans ve propaganda yapılanmasına operasyon! İki ilde 40 kişiye gözaltı

Terör örgütü IŞİD'e finansman sağladıkları, örgüt adına faaliyet yürüttükleri veya propaganda yaptıkları belirlenen toplam 40 şüpheli gözaltına alındı. Firari iki kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İSTANBUL'DA FİNANS AYAĞINA OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, IŞİD'in finansman kaynaklarına yönelik soruşturma başlattı. Soruşturmada, çatışma bölgelerinde öldürülen örgüt üyelerine para gönderildiği ve örgüt adına yardım toplandığı iddiaları incelendi.

Bu kapsamda daha önce hakkında işlem yapılan Serdar S. ile para transferi gerçekleştirdiği belirlenen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul’da 17, Kocaeli, Adana ve Adıyaman’da ise toplam üç adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 14’ü yakalanırken bir kişinin arandığı bildirildi.

İZMİR'DE 26 GÖZALTI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında da 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin sosyal medya üzerinden IŞİD propagandası yaptığı ve geçmişte örgüt adına faaliyet yürüttüğü öne sürüldü.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerinin düzenlediği operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ile haklarında toplatma kararı bulunan kitaplara el konuldu.

Firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği açıklandı.