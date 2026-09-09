Halk plajı için imzalar atıldı, uzman isimden altyapı çıkışı geldi: Mavi Bayraklı tek bir plaj bile yok!

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Yomra Kaymakamlığı, Kaşüstü Halk Plajı yapımı amacıyla ortak protokol imzalanmasını kararlaştırdı. Kamusal kıyı alanlarının kullanımı açısından yeni bir alan gündeme taşınırken, kentin ekolojik durumu ve deniz kirliliği tartışmaları da beraberinde geldi.

"PLAJ YAPMAK KOLAY" DİYEREK UYARDI! TRABZON'UN ASIL İHTİYACINI TEK TEK SIRALADI

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, temel sorunun yalnızca fiziki plaj düzenlemesi olmadığını, deniz suyunu ve ekosistemi koruyacak altyapı eksikliklerinin giderilmesi gerektiğini vurgulayarak halk sağlığı uyarısında bulundu.

PROF. DR. OSMAN BEKTAŞ'TAN ALTYAPI VE HALK SAĞLIĞI UYARISI

Mavi Bayraklı plajı bulunmayan kentin deniz suyu kalitesine ve altyapı yetersizliklerine dikkat çeken Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"PLAJ YAPMAK KOLAY, DENİZİ TEMİZ TUTMAK ASIL MESELE!

Kaşüstü'ne Halk Plajı yapılması elbette güzel bir hizmet. Ancak Trabzon'un asıl ihtiyacı yalnızca yeni plajlar değil, deniz suyunun temizliğini sürekli güvence altına alacak altyapıdır.

Trabzon bugün Mavi Bayraklı plajı olmayan bir kıyı kentidir.

Bu nedenle,

• Atık suların denize ulaşmasını önleyecek altyapı,

• Derin deniz deşarjı ve arıtma sistemlerinin yeterliliği,

• Yağmur suları ile kanalizasyonun ayrıştırılması,

• Deniz suyu kalitesinin sürekli izlenmesi halk sağlığı açısından elzemdir."