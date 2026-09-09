Son Dakika | İstanbul'da 3 plaj halka kapatıldı! Yoğun kirlilik tespit edildi

İstanbul’da 15 plajdan alınan deniz suyu numuneleri incelendi. Yeşilköy’deki iki nokta ile Gümüşdere Plajı’nın halk sağlığı standartlarına uygun olmadığı belirlendi.

İstanbul Valiliği, kentte halkın yoğun olarak kullandığı plajlarda yapılan deniz suyu analizlerinin sonuçlarını açıkladı. İncelemeler sonucunda üç yüzme alanında standartlara uygun olmayan sonuçlara rastlandı.

ÜÇ NOKTADA TESPİT EDİLDİ

Halk sağlığının korunması amacıyla 4 Eylül 2026’da İstanbul genelindeki 15 plajdan numune alındı.

Analizlerde şu üç noktadaki deniz suyunun halk sağlığı standartlarına uygun olmadığı belirlendi:

Bakırköy Yeşilköy International Hospital önü

Bakırköy Yeşilköy Polis Merkezi önü

Sarıyer Gümüşdere Plajı

KAYNAĞI ARAŞTIRILACAK

Sonuçların ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili kurumlara resmî bildirim gönderildi. Kurumlardan olası kirlilik kaynaklarını araştırmaları, kirliliği gidermeleri ve gerekli çalışmaları başlatmaları istendi.

GEÇİCİ OLARAK KAPATILACAK

Valilik, ilgili ilçe belediyelerine söz konusu yüzme alanlarının geçici olarak kapatılması talimatını verdi. Belediyelerden ayrıca tabela, afiş ve anonslarla vatandaşları bilgilendirmeleri ve gerekli önlemleri almaları istendi.