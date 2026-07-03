Hafta sonu sahil planı yapanlar dikkat! 1 ilde 2 gün denize girmek yasaklandı

Ordu Valiliği, kent genelinde beklenen olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle hafta sonu denize girmeyi geçici olarak yasaklama kararı aldı. Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Karadeniz'de kuvvetli rüzgara bağlı olarak yüksek dalgaların ve rip akıntılarının oluşması bekleniyor. Tahminler doğrultusunda tehlikeli deniz şartlarının özellikle 4 Temmuz Cumartesi günü ilin batı kesimlerinde gün boyu, doğu kesimlerinde ise öğleden sonra etkili olacağı bildirildi. 5 Temmuz Pazar günü ise olumsuz şartların tüm il genelinde etkisini sürdüreceği aktarıldı.

İLÇE İLÇE YASAK TAKVİMİ BELİRLENDİ

Yaşanabilecek olası boğulma olaylarının önüne geçebilmek amacıyla Ordu Valiliği bünyesindeki "Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu" bir dizi karar aldı. Alınan komisyon kararı uyarınca, 4 Temmuz Cumartesi günü Perşembe, Altınordu ve Gülyalı ilçelerinde saat 14.00'ten itibaren Fatsa ve Ünye ilçelerinde ise cumartesi gün boyu denize girişler yasaklandı. 5 Temmuz Pazar günü ise yüksek dalga ve güçlü rip akıntısı riskinin maksimum seviyeye çıkması beklendiğinden, herhangi bir ilçe ayrımı yapılmaksızın Ordu genelindeki tüm plajlarda denize girmek tamamen yasaklandı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, kurallara uyulması ve tüm vatandaşların kendi can güvenliği açısından bu karara riayet etmesi istendi. (DHA)