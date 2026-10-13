Gurbetçilere 2 kritik değişiklik birden geliyor! Gözler Meclis'te

Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarını yakından ilgilendiren iki önemli konu hakkında yasal düzenleme süreci başlatıldı. AKP tarafından hazırlıkları yürütülen çalışma kapsamında, yurt dışında zorunlu askerlik yapan çifte vatandaşların bu hizmetlerinin Türkiye'de geçerli sayılması ve yabancı plakalı araçların Türkiye'de kalış sürelerinin uzatılması hedefleniyor.

Ekonomim'den Besti Karalar'ın haberine göre 14 Mayıs 2023 genel seçimleri öncesinde kamuoyuna duyurulan vaatler arasında yer alan söz konusu maddeler, son olarak AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında ele alındı.

ÇİFTE VATANDAŞLAR İÇİN MÜKERRER ASKERLİK HİZMETİ KALKIYOR

Üzerinde çalışılan ilk düzenleme, uzun süredir gündemde olan mükerrer askerlik yükümlülüğünü ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Hazırlanan yasa taslağına göre, ikamet ettikleri ve vatandaşı oldukları yabancı ülkede zorunlu askerlik görevini yerine getirmiş olan çifte vatandaşlar, bu durumlarını belgeledikleri takdirde Türkiye'de yeniden askere çağrılmayacak.

Yurt dışındaki askerlik hizmetinin Türkiye tarafından resmen tanınmasını sağlayacak olan bu kanun teklifiyle, vatandaşların iki ayrı ülkede aynı yükümlülüğü tekrar yerine getirmesi zorunluluğu sona erdirilecek. Taslak çalışması tamamlanan düzenlemenin, önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulması planlanıyor.

YABANCI PLAKALI ARAÇLAR İÇİN 2 YILLIK SÜREYE İLAVE İMKÂNI

Gündemdeki ikinci düzenleme ise yurt dışından getirilen taşıtların Türkiye'deki kalış sürelerine odaklanıyor. Mevcut mevzuatta geçici ithalat rejimi kapsamında yabancı plakalı araçlar Türkiye'de en fazla 2 yıl (730 gün) süreyle kullanılabiliyor. Yeni çalışmayla bu sürenin aşılabilmesine olanak tanınması masaya yatırıldı.

Planlanan modele göre, 2 yıllık yasal süreyi dolduran vatandaşlar, taşıtlarını Türkiye'de kullanmayı sürdürmek istemeleri durumunda her ilave yıl için belirlenecek olan vergiyi ödeyerek ek kullanım süresi hakkı elde edebilecek.

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Yabancı plakalı araçlara yönelik taslak üzerindeki teknik incelemeler devam ediyor. Metin tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılacak değerlendirme toplantısında ele alınacak. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak olan düzenlemelerin, son şeklini almasının ardından yasalaşma süreci için TBMM gündemine taşınması bekleniyor.