Antalya'ya tatile gelen gurbetçi Erdoğan'a hakaretten tutuklandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği suçlamasıyla gözaltına alınan Almanya'da yaşayan Türk vatandaşı F.K. tutuklandı.
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Antalya'nın Alanya ilçesinin Konaklı Mahallesi'nde bir parkta Almanya'dan tatile geldiği anlaşılan F.K., Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandı.
ÇEVREDEKİLER İHBAR ETTİ
Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine Konaklı Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Bölgede çalışma başlatan ekipler, F.K.'yi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı.
TUTUKLANDI
Alkollü olduğu belirlenen F.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi