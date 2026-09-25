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Halk TV Türkiye Antalya'ya tatile gelen gurbetçi Erdoğan'a hakaretten tutuklandı

Antalya'ya tatile gelen gurbetçi Erdoğan'a hakaretten tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği suçlamasıyla gözaltına alınan Almanya'da yaşayan Türk vatandaşı F.K. tutuklandı.

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Antalya'ya tatile gelen gurbetçi Erdoğan'a hakaretten tutuklandı
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Antalya'nın Alanya ilçesinin Konaklı Mahallesi'nde bir parkta Almanya'dan tatile geldiği anlaşılan F.K., Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandı.

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ÇEVREDEKİLER İHBAR ETTİ

Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine Konaklı Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Bölgede çalışma başlatan ekipler, F.K.'yi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı.

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TUTUKLANDI

Alkollü olduğu belirlenen F.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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