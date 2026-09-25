86 bin yıllık mağaranın gizli girişini arıyorlar: İlk kazma vuruldu

Çanakkale'nin Çan ilçesindeki 86 bin yıllık İnkaya Mağarası'nda yürütülen kazı çalışmalarında heyecan verici bir aşamaya gelindi. Araştırmacılar, tavan seviyesine yakın kalan devasa girişin altında tarih öncesi insanların kullandığı yeni bir kapıya ulaşmayı hedefliyor.

GÜNEY ALANINDA DERİN KAZI

Kazı heyeti, Paleolitik çağ insanlarının günlük yaşamını aydınlatmak için mağaranın güney kesiminde basamaklı bir kazı sistemi başlattı. Çalışmaları yöneten Prof. Dr. İsmail Özer, tavan kotunda kalan mevcut açıklığın günlük giriş çıkışlara elverişli olmadığını belirterek yatay genişletmelerle alt seviyelerdeki gizli girişi aradıklarını vurguladı.

Güney yamaçtaki çalışmaların önemini anlatan Prof. Dr. İsmail Özer, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Şu anda mağaranın bu büyük girişi mağaranın biraz da tavan kısmına yakın bir alanda bulunduğu için Paleolitik insanların günlük giriş çıkışları için çok uygun görünmüyor. Yatay olarak sürdürdüğümüz kazı çalışmaları aslında belki de mağaranın bu bölümünde daha aşağıda yeni bir girişin varlığını açığa çıkaracak."

İNSANLIK TARİHİNE IŞIK TUTUYOR

İlk kez 2016 yılındaki yüzey araştırmasında keşfedilen İnkaya Mağarası, Anadolu ile Balkanlar arasındaki göç rotalarını çözmek için kritik veriler sunuyor. Mağaranın üç farklı girişinde yürütülen kazılarda ortaya çıkarılan taş aletler, avcı toplayıcı toplulukların alet üretimi ve günlük planlama alışkanlıklarını kanıtlıyor.

Mağara ağızlarının önemine dikkat çeken Prof. Dr. İsmail Özer, bulguları şu sözlerle aktardı:

"Mağaranın şu an bildiğimiz üç girişi var. Güney alanı mağaranın en büyük girişinin olduğu alana denk geliyor. Mağara girişleri önemli, çünkü genelde dönem insanları günlük faaliyetlerinin önemli bir kısmını burada gerçekleştiriyorlar. Burada günün değerlendirmesini yapıyorlar, günlük aktivitelerini planlıyorlar, belki yongalama faaliyetlerini gerçekleştiriyorlar. Sonrasında da ürettikleri ve kullandıkları kültür kalıntılarını buraya terk ederek bir sonraki işlerine başlıyorlar. Bu nedenle de buradan elde ettiğimiz bütün kültür kanıtları bize kazı çalışmalarının seyri açısından da dönem insanlarının yaşantısı açısından da önemli bilgiler veriyor."

ROMA DÖNEMİ İZLERİ KARIŞTI

Mağara tabakasındaki incelemelerde yüzeye yakın katmanlarda seramik kalıntılarına rastlandı. Araştırmacılar, Roma dönemi topluluklarının alanı kısa süreli kullandığını ve bu süreçte binlerce yıllık Paleolitik tabakayı karıştırdığını belirledi.

Alandaki karmaşık yapıyı açıklayan Prof. Dr. İsmail Özer, tabakalar arasındaki ilişkiyi şu ifadelerle dile getirdi:

"Burada en alt seviyeden başlayarak mağaranın ana girişine doğru basamak basamak ilerlemeyi planlıyoruz. Şu an mağaranın bu büyük girişi mağaranın biraz da tavan kısmına yakın bir alanda bulunuyor. Bu nedenle yatay olarak buraya doğru genişlettiğimiz kazı çalışmaları belki de mağaranın bu bölümünden daha aşağıda yeni bir girişin varlığını açığa çıkaracak. En azından mağaranın güney profilini daha iyi görmeye başladık. Bu alanın bir özelliği, Paleolitik insanlarından on binlerce yıl sonra bu alanda faaliyet gösteren Roma dönemi insanlarının da kısmen bu bölümde çeşitli aktiviteler gerçekleştirmesi. Kazılarımız sırasında yüzeye yakın seviyelerde bazı küçük seramik parçaları ele geçiyor. Paleolitik seviyelerimizin Romalılar tarafından karıştırılmış olduğu gözleniyor. Romalılar döneminde de bu alanın kısa süreli de olsa onlar tarafından da kullanıldığını gösteriyor. Ancak onların karıştırdığı alanlarda bile mağaranın diğer bölümleri gibi doğrudan doğruya Orta Paleolitik dönem ile ilişkilendirebileceğimiz yontma taş aletler sıklıkla gözleniyor."

(DHA)