Sayıştay raporladı! 8 üniversitede hocalar ders yükünü tamamlayamadı

Denetim raporlarında yer alan bulgulara göre, sayı verilen dört üniversitede toplam 281 öğretim elemanının ders yükü eksik kaldı. Bazı öğretim elemanlarına ise dönem boyunca hiç ders verilmediği belirlendi.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ'NDE 194 ÖĞRETİM ELEMANININ DERS YÜKÜ EKSİK

Sayıştay’ın tespitlerine göre Anadolu Üniversitesi’nde 194 öğretim elemanının haftalık asgari ders yükünü tamamlamadığı görüldü. Raporda, bazı öğretim elemanlarına hiç ders verilmediği de belirtildi.

Ders yüklerinin mevzuatta öngörülen asgari seviyenin altında kalmasına karşın öğretim elemanlarının maaş ödemelerinden yararlanmaya devam ettiği tespit edildi.

6 ÖĞRETİM ELEMANI HİÇ DERSE GİRMEDİ

Tarsus Üniversitesi’ne ilişkin denetimde ise 6 öğretim elemanının ilgili dönem boyunca hiç ders vermediği belirlendi.

Sayıştay, öğretim elemanlarının maaş karşılığı yapmakla yükümlü oldukları ders yüklerinin yerine getirilmesi konusunda üniversite yönetimlerinin gerekli kontrolleri yapması gerektiğine işaret etti.

DERS YÜKÜ EKSİK OLANLAR VARKEN EK DERS ÖDEMESİ

Denetimlerde dikkat çeken bir başka bulgu ise bazı üniversitelerde ders dağılımının yapılma biçimi oldu.

Üç üniversitede, aynı bölüm içerisinde bazı öğretim elemanlarının maaş karşılığı ders yükünü dolduramadığı halde diğer öğretim elemanlarına ek ders ücreti ödenecek şekilde ders programlarının oluşturulduğu tespit edildi.