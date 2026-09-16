Güllü'nün ölümünde eski nişanlıdan yeri yerinden oynatacak itiraflar

Sanatçı Güllü’nün ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması 1 Ekim’de görülecek. Duruşma öncesinde konuşan Tuğyan Ülkem Gülter’in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu, bildiklerini mahkemede anlatacağını söyledi.

Sanatçı Güllü olarak tanınan Gül Tut, 26 Eylül 2025’te Yalova’daki evinin altıncı kat penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Ölümüne ilişkin açılan davanın ilk duruşması öncesinde iş insanı Kervan Eminoğlu, açıklamalarda bulundu.

Eminoğlu, "Ben 1 Ekim'de bildiğim her şeyi duruşma salonunda anlatacağım" dedi.

"GÜLLÜ'YÜ KIZI ÖLDÜRDÜ"

Eminoğlu, eski nişanlısı Tuğyan Ülkem Gülter’in annesine yönelik öfkesinin ilişkilerinden kaynaklanmadığını savundu.

Sabah'ın haberine göre; Eminoğlu, "Güllü'yü kızı öldürdü. Tuğyan'ın annesine olan kini, öfkesi benden dolayı değildi. Tuğyan annesine hep öfke besliyordu" ifadelerini kullandı.

Tuğyan Gülter ile uzun süredir görüşmediğini belirten Eminoğlu, "Ben Tuğyan'la 23 Ekim'den bu yana bir daha görüşmedim" dedi.

"TUĞYAN BENİ SIRTINA ALIYORDU"

Eminoğlu, Tuğyan Gülter’in kendisini sırtına alarak kaldırdığı bir videonun bulunduğunu da ileri sürdü.

Eminoğlu, "Ben Tuğyan'ın tek başına annesini atabilecek güçte bir insan olduğunu biliyorum. Bizim birlikte çekilmiş olduğumuz bir videomuz var, Tuğyan beni sırtına alıyordu. Ben 85 kilo bir insanım. Beni sırtına alıp kaldıran annesini de çok rahat bir şekilde camdan aşağı atabilir" diye konuştu.

Eminoğlu’nun açıklamalarında dile getirdiği suçlamalar henüz kesinleşmiş bir yargı kararına dayanmıyor. Olaydaki cezai sorumluluğa ilişkin değerlendirmeyi mahkeme yapacak.