Güllü davasında bir ses kaydı daha ortaya çıktı! 'Eğer yanarsam yakarım'

26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir ses kaydı daha gündeme geldi.

ATV Haber'in haberine göre, olay gecesi Tuğyan Ülkem Gülter'in yanında bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu'ya ait yeni bir ses kaydı ortaya çıktı.

"BEN ŞOK GEÇİRDİM, ÇOK KORKTUM"

Olayın tek görgü tanığı olan ve daha önce verdiği ifadede Tuğyan'ın annesini öldürdüğünü söyleyen Sultan Nur Ulu, ortaya çıkan yeni ses kaydında, Tuğyan Ülkem Gülter hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Annesini camdan atıyor ve sen bunu gözünle görüyorsun. Büyük ihtimalle kafasında kurgulamış, planlamış. Sonra aşağıya iniyoruz, Tuğyan kendisini parçalamaya başlıyor. Ben şok geçirdim, çok korktum. Dedim ki kesin benim üstüme atacak."

"EĞER YANARSAM YAKARIM"

Sultan Nur Ulu, ses kaydında olayın ardından kendisine yönelik olduğu iddia edilen sözleri de aktardı. Ulu, Tuğyan Ülkem Gülter'in kendisine, "Eğer yanarsam yakarım, seni de olayın içine çekerim. Avukatlar dahil gerçeği bilmeyecekler, öğrenmeyecekler, dedi bana." ifadelerini kullandığını öne sürdü.

İLK DURUŞMA 1 EKİM'DE

Güllü, 26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Ölümün ardından başlatılan soruşturma kapsamında kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanmıştı.

İlk duruşma 1 Ekim'de görülecek.