Güllü'nün kızı Tuğyan ile Ümitcan Uygun cezaevinde aşk mı yaşıyor?

Psikolog ve sosyal medya fenomeni Esra Ezmeci'nin programında paylaştığı cezaevi mektubu, kamuoyunun yakından takip ettiği iki davanın ismi arasında bir iletişim kurulduğunu öne sürdü. İddiaya göre, annesini öldürmekten tutuklu bulunan Tuğyan Ülkem Gülter ile Esra Hankulu’nun ölümü davasından hükümlü olan ve aynı zamanda Aleyna Çakır davasında "kasten öldürme" suçundan tutuklu sanık olarak yargılanan Ümitcan Uygun cezaevinde mektuplaşıyor. Cezaevinden bir mahkumun, avukatı aracılığıyla Esra Ezmeci'ye ulaştırdığı mektupta, bu yazışmaların duygusal bir boyuta ulaştığı ve ikili arasında bir ilişki başladığı öne sürüldü.

MEKTUPLAŞARAK TANIŞTIKLARI ÖNE SÜRÜLDÜ

Mektubu gönderen kişinin, arabesk müziğin tanınan isimlerinden Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Tuğyan Ülkem Gülter ile aynı koğuşta kaldığını belirttiği aktarıldı. Koğuş arkadaşının iddiasına göre, cezaevi koşullarında başlayan bu yazışma trafiği, iki isim arasında duygusal bir yakınlaşmaya zemin hazırladı ve ikili mektuplaşarak tanıştı.

"GERÇEKTEN BUNA ÇOK ŞAŞIRDIM"

Konuyu canlı yayında izleyicileriyle paylaşan Esra Ezmeci, mektuptaki iddialar karşısında şaşırdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten buna çok şaşırdım. Ümitcan ve Tuğyan'ın mektuplaştığını söylüyor, hatta duygusal bir mektuplaşma olduğunu, aralarında bir ilişki olduğunu söylüyor."

Ezmeci, iddiaya göre ikilinin bu mektuplar aracılığıyla tanıştığını da yayında dile getirdi.

HENÜZ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

Kamuoyunda yankı uyandıran bu iddiaların ardından gözler cezaevi yönetimine ve resmi makamlara çevrildi. Ancak şu ana kadar söz konusu iddialarla ilgili herhangi bir resmi doğrulama veya açıklama yapılmadı. Programda gündeme gelen iddiaların, yalnızca Esra Ezmeci'nin programında okunan mektupta yer alan beyanlara dayandığı bildirildi.