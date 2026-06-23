Kenelerin sevmediği kan grubu: Bu insanlar çok şanslı!

Kan grubu sandığınızdan daha önemli olabilir. Bilim insanları, belirli bir kan grubunun kenelerin saldırmasını engellediğini keşfetti. Bu kan grubuna sahip kişilerin bu örümceğimsilerle karşılaşma olasılığı daha düşük olduğundan, Lyme hastalığı veya kene kaynaklı ensefalit (beyin iltihabı) gibi hastalıklara yakalanma riskleri de daha azdır.

KENELER KURBANLARINI NASIL SEÇİYOR?

Keneler sağır ve kördür; kurbanlarını tamamen gelişmiş koku alma duyuları sayesinde bulurlar. İnsanların ter kokusuna çekildikleri uzun zamandır biliniyor. Ayrıca yoğun, tatlı ve çiçeksi kokulu parfümleri de çok "seviyorlar". Ancak bilim insanları yakın zamanda kan grubunun da bu seçimde büyük bir rol oynadığını ve kenelerin özellikle bazı kan gruplarına daha düşkün olduğunu keşfettiler.

Yapılan araştırmalar şaşırtıcı sonuçlar ortaya koydu. Bilim insanları, belirli kan gruplarının diğerlerine kıyasla keneleri daha çok çekip çekmediğini araştırmaya karar verdiler ve bu faktörün gerçekten de önemli bir kriter olabileceğini buldular.

ARAŞTIRMA SONUÇLARI: HANGİ KAN GRUBU RİSK ALTINDA?

Söz konusu bilimsel deneyde, farklı kan gruplarına sahip yüz kişi yer aldı. Deney sonucunda kenelerin en sık A kan grubuna sahip kişileri konak olarak seçtiği (vakaların %36'sı) ortaya çıktı. Öte yandan, kenelerin açıkça hoşlanmadığı bir kan grubu da belirlendi: B kan grubu (vakaların %15'i).

Araştırmacılara göre, A kan grubuna sahip kişiler kene saldırısına uğrama olasılıkları en yüksek grup olduğu için en dezavantajlı durumda yer alıyor. AB ve O (Sıfır) kan gruplarına sahip olanların durumu çok daha dengeliyken, B kan grubuna sahip olanlar biraz daha rahat nefes alabilirler; çünkü bu örümceğimsilerin kurbanı olma olasılıkları çok daha düşük görünüyor.

Önemli Not: 100 kişilik bir grubun bilimsel açıdan oldukça küçük bir örneklem olduğunu unutmamak gerekir. Daha fazla katılımcıyla gerçekleştirilecek bir çalışmada sonuçlar tamamen farklı çıkabilirdi. Bu nedenle mevcut verileri kesin bir bilimsel yasa yerine, güçlü bir ön bulgu ve merak konusu olarak değerlendirmek daha doğrudur. Konu kesinlikle daha geniş çaplı araştırmalar gerektirmektedir.

KAN GRUBUNUZ NE OLURSA OLSUN TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYIN

Unutulmamalıdır ki keneler tarafından taşınan tehlikeli bakteri ve virüsler, kan grubu ne olursa olsun hepimiz için ciddi birer tehdit oluşturmaktadır. Bu nedenle kene kaynaklı ensefalite karşı aşı yaptırarak kendinizi korumanızda büyük fayda vardır. Ayrıca, özellikle ormanlık, çalılık veya çayırlık alanlarda zaman geçirdiyseniz, eve döndükten sonra tüm vücudunuzu titizlikle kontrol etmeniz hayati önem taşımaktadır.