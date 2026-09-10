Güllü davasında yeni ses kaydı ortaya çıktı: Neden aylarca sustu?

Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada yeni bir telefon konuşmasının ses kaydı ortaya çıktı. Olay gecesi Tuğyan Ülkem Gülter'in yanında bulunan Sultan Nur Ulu, uzun süre neden sustuğunu anlattı.

Güllü, 26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesinin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanırken, olay gecesinde yanında bulunan Sultan Nur Ulu da daha sonra itirafçı olarak Güllü'yü Tuğyan'ın attığını söylemişti.

1 Ekim'de görülecek ilk duruşma öncesi yeni bir ses kaydı ortaya çıktı.

"MECBUR KALDIĞIM İÇİN SUSTUM"

ATV'nin haberine göre Sultan Nur Ulu, ortaya çıkan ses kaydında uzun süre sessiz kalmasının nedenini anlattı.

Ulu, kayıtta, "Bakma, o kadar sustum ama mecbur kaldığım için sustum." ifadelerini kullandı.

"ÖYLE BİR PARÇALIYORDU Kİ KENDİSİNİ"

Sultan Nur Ulu, konuşmasının devamında olayla ilgili bildiklerini anlatması durumunda kendisine inanılmayacağını düşündüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Öyle bir parçalıyordu ki kendisini. Üstünü falan soyunuyordu böyle abla. Dedim ki 'Sultan, sana kim inanır?' Ben zaten bunu söylemiştim. Bir kere bile dedim, 'Oraya kelepçeli şekilde girersem bildiğim tüm gerçekleri anlatacağım' dedim."

"SORDUĞUMDA AĞLAMAYA BAŞLIYORDU"

Sultan Nur Ulu, Tuğyan'ın o gece "Maltaka" şarkısının açılmasını istediğini söyleyerek yaşananları şöyle anlattı:

"Dedi ki 'Maltaka'yı aç.' Şarkı açılınca Güllü anne geldi. Maltaka'yı hiç bilmiyordum, hangi şarkı olduğunu dahi bilmiyordum. Sordum, dedim ki 'Tuğyan, neden böyle bir şey yaptın?' Sorduğumda ağlamaya başlıyordu."

"OSCAR'LIK BİR PERFORMANS SERGİLİYORDU"

Sultan Nur Ulu, ses kaydında Tuğyan'ın olay sonrasındaki tavrına ilişkin de konuştu.

Ulu, "Ben de annemi kaybettim. İnsanlar acı çekerler. Ama Tuğyan çok güzel bir rol yapıyordu. Oscar'lık bir performans sergiliyordu." dedi.

Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter'in yargılanacağı davanın ilk duruşması 1 Ekim'de görülecek.