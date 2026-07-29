Gülistan Doku soruşturmasına girdi: 6 yıl sonra buz kestiren sözler! İtiraf mektubu gönderdi

2020 yılında Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturmada yeni bir iddia ortaya atıldı. ABD'de yaşayan Umut Altaş'ın Cumhuriyet Savcılığı'na gönderdiği öne sürülen mektupta, olay gününe ilişkin dikkat çeken ifadeler yer aldı.

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASINA GİRDİ

Akşam gazetesinin haberine göre dosyanın kilit isimlerinden biri olduğu belirtilen Umut Altaş, savcılığa gönderdiği mektupta 4 ve 5 Ocak 2020 tarihlerinde dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu M. Türkay Sonel ile birlikte olduğunu öne sürdü.

Mektupta, olay günü yaşandığını iddia ettiği gelişmeleri ayrıntılarıyla anlatan Altaş, soruşturmaya ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu.

6 YIL SONRA BUZ KESTİREN SÖZLER! İTİRAF MEKTUBU GÖNDERDİ

İddiaya göre Altaş, mektubunda M. Türkay Sonel'in kendisine, "Bir kızı öldürdüm, çok bağırıyordu, arabadaydık, dayanamadım kafasına sıktım" dediğini öne sürdü.

Altaş, mektubunda bu sözlerin ardından "Baban ne yaptı?" diye sorduğunu, buna karşılık Sonel'in "O halletti zaten, ayarladı bir şeyler" yanıtını verdiğini iddia etti.

Türkay Sonel

Altaş, 4 Ocak 2020 gecesi Türkay Sonel ile YURTKUR önüne gittiklerini, burada kimliğini göremediği bir kızın korkarak binaya girdiğini, ardından bölgeden ayrıldıklarını ileri sürdü.

Mektubunda, ertesi gün Valilik Konağı'na gittiklerini, polis telsizinden gelen bir anonsun ardından Sonel'in telaşla hareket ettiğini ve bir süre sonra kendisini alarak bölgeden ayrıldığını iddia etti.

SİLAH VE MESAJ İDDİASI

Altaş, aynı akşam telefonundan koruma Şükrü isimli kişiyi aramasının ve "Hallettin mi?" mesajını göndermesinin istendiğini öne sürdü.

Umut Altaş

Bir sonraki gün araçta bir silah gördüğünü iddia eden Altaş, silahı torpidoya koymasının istendiğini ve dokunduktan sonra parmak izi bırakmamak için sildiğini ifade etti.

Altaş'ın mektubunda yer alan iddiaya göre, daha sonra evde yapılan konuşmada M. Türkay Sonel kendisine bir kişiyi öldürdüğünü söyledi. Altaş, mektubunda Sonel'in cesedin gömüldüğünü söylediğini ancak nereye gömüldüğüne ilişkin bilgi vermediğini öne sürdü.

MEKTUBU BU SÖZLERLE BİTİRDİ

Umut Altaş, savcılığa gönderdiği öne sürülen mektubunu, "Türk adaletine bugüne kadar sığınmadığım için affınızı diliyorum" ifadeleriyle tamamladı.

Gülistan Doku soruşturması devam ediyor.