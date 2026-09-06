Görevliler saatlerce uğraştı: Şeffaf poşetlerle taşıdılar, tam 450 bin tane!

Tunceli'nin Pertek ilçesinde, su altı yaşamını desteklemek ve bölgedeki balık popülasyonunu artırmak amacıyla kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" çerçevesinde, ilçedeki Günboğazı ve Kacarlar göletlerine toplamda 450 bin sazan yavrusu salındı.

YÜZ BİNLERCE BALIK OKSİJEN TÜPLERİYLE TAŞINDI

Projeye özel olarak Elazığ Keban Su Ürünleri Üretim ve Araştırma İstasyonu'nda yetiştirilen sazan yavruları, Tunceli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Balıkların nakil sürecinde zarar görmemesi için önlemler alındı.

Yavru balıklar, oksijen takviyeli şeffaf poşetler içerisinde özel nakil araçlarına yüklenerek Pertek ilçesine nakledildi.

PERTEK'TE GÖLET SULARINI HAREKETLENDİREN DEV OPERASYON

Pertek’e ulaşan ekipler, zaman kaybetmeden balıklandırma işlemlerine başladı. Yapılan planlama doğrultusunda sazan yavrularından 300 bini Kacarlar Göleti’ne, kalan 150 bini ise Günboğazı Göleti’nin sularına bırakıldı.

Gerçekleştirilen bu adımla birlikte bölgedeki tatlı su ekosisteminin güçlendirilmesi ve iç su balıkçılığının geleceğinin güvence altına alınması hedefleniyor. (AA)