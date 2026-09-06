Üreticiler başında sabahlıyor: 1 ton mahsulü 15 günde hasat ediyorlar

Giresun'da fındık üreticileri, hasat ettikleri ürünleri satışa hazırlamak için Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki boş alanlara sererek güneşte kurutuyor. Yüksek rakımlı köylerde sıcaklıkların daha düşük olması nedeniyle fındıklarını kurutmakta zorlanan üreticiler, sahil kesimindeki alternatif alanlara yöneliyor.

Hasadın ardından patoz işleminden geçirilen fındıklar, satış öncesindeki son aşama olan güneşte kurutma işlemine bırakılıyor. Üreticiler, ürünlerinin daha iyi kuruması için serdikleri fındıkları belirli aralıklarla karıştırıyor.

1 TON FINDIĞI TAM 15 GÜNDE HASAT EDİYORLAR

Görele ilçesinde yaşayan fındık üreticisi İsmet Kargün, yaklaşık 1 ton fındığı 15 günde hasat ettiklerini söyledi.

Köylerinin yüksek rakımda bulunması nedeniyle sıcaklığın sahil kesimine göre daha düşük olduğunu belirten Kargün, bu nedenle fındıkları kurutmakta zorlandıklarını ifade etti.

Kargün, sahil kesiminde fındığın yaklaşık 5 günde kuruyabildiğini dile getirdi. Ürünlerinin başından ayrılmadıklarını belirten Kargün, akrabalarıyla birlikte sırayla nöbet tuttuklarını kaydetti.

FINDIĞI KURUTMAK İÇİN SAHİL YOLUNA GETİRİYORLAR

Yüksek kesimlerde kurutma sürecinin daha uzun sürmesi nedeniyle üreticiler, patozdan çıkan fındıkları Karadeniz Sahil Yolu çevresindeki alanlara getiriyor.

Kaldırımlar, halk pazarları ve boş alanlar, üreticilerin fındıklarını güneşte kurutmak için tercih ettiği yerler arasında bulunuyor. Fındıklar daha iyi kuruyabilmesi amacıyla belirli bir düzende seriliyor ve zaman zaman karıştırılıyor.

Üreticiler, ürünlerini satışa en iyi şekilde hazırlayabilmek için fındıkların yanı başına çadır kuruyor veya araçlarında konaklıyor.

FINDIKLARINI GECELERİ SIRAYLA BEKLİYORLAR

Ümit Kargün, patoz işleminden sonra fındıkları sahile getirdiklerini belirterek, ürünleri burada bırakmadıklarını söyledi.

Kargün, 3-5 kişinin bir araya gelerek sırayla nöbet tuttuğunu belirterek, bir akşam kendisinin, diğer akşam ise başka bir arkadaşının fındıkların başında beklediğini ifade etti. Üreticiler, ürünlerini korumak için bu şekilde imece usulüyle nöbet tutuyor.

FINDIĞI TAM 5 GÜNDE KURUTABİLİYORLAR

Üreticilerin kurutma sürecindeki en büyük endişelerinden biri ise yağmur oluyor. Hasan Sarıhan, yağış başladığında fındıkların hemen bir araya toplanarak üzerlerinin örtülmesi gerektiğini belirtti.

Fındığın suyla temas etmesi halinde karardığını ve randımanının düştüğünü ifade eden Sarıhan, ürünün kurutularak satılması gerektiğini söyledi.

Sarıhan ayrıca, fındıklar kurutulurken içerisindeki kötü ürünlerin de ayıklandığını belirtti. Üreticiler, kurutma işleminin ardından fındıklarını satışa hazır hale getiriyor. (AA)