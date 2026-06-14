Görevi sırasında akıntıya kapılan AFAD görevlisinin cenazesi kaldırıldı

Fırtına Deresi'nde kayıp bir vatandaşı arama çalışmaları sırasında görev yaptığı botun devrilmesi sonucu hayatını kaybeden AFAD personeli Ömer Faruk Özkan için ikindi vakti cenaze namazı kılındı.

Törene Özkan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Abdulaziz Aydın, Yüksel Coşkunyürek, İsmail Akgül, AFAD yöneticileri, askeri personel, kamu kurumlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

10 AYLIK BEBEĞİ İLE EŞİNİN VEDASI DUYGULANDIRDI

Törende, 10 aylık oğluyla birlikte eşinin tabutu başında gözyaşı döken Kübra Hafsa Özkan'ın sözleri yürek burktu.

Kübra Hafsa Özkan, "İyi ki eşi oldum, iyi ki oğlu oldu. Seninle gurur duyuyorum. İnşallah biz de o mertebeye ulaşırız. Bizi orada bekle" ifadelerini kullandı.

CENAZE NAMAZINI BABASI KILDIRDI

Özkan'ın cenaze namazını babası Şükrü Özkan kıldırdı. Helallik isteyen baba Özkan, konuşmasında sabır vurgusu yaparak şunları söyledi:

“Değerli devlet büyüklerim, kıymetli cemaatim, Allah razı olsun sizlerden. Bu kederli günümüzde bizim yanımızda oldunuz. Dilin lal olduğu, kelimelerin bir şey ifade etmediği şu anda, ‘Mallardan, ürünlerden, evlatlardan eksiltmek suretiyle sizi deneriz, sabredenlere müjdele’ buyuruyor. Bana düşen sabır. Sabredenlerden olmayı, Allah’tan gelen her şeye razı olmayı kabul ediyoruz.”

Cenaze namazının ardından Ömer Faruk Özkan'ın naaşı, Hamzaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.