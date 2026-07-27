Gölde kaybolmuştu: 17 yaşındaki gençten acı haber

Elazığ merkeze bağlı Gölardı köyü Hacı Ali mezrası mevkisinde dün yaşanan acı olayda, Diyarbakır'dan ailesiyle piknik yapmak için bölgeye gelen 17 yaşındaki Mehmet Ali Ateş, serinlemek amacıyla Hazar Gölü'ne girdi. Ancak genç, bir süre sonra gözden kayboldu.

HAZAR GÖLÜ'NDE KAYBOLMUŞTU

Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine ihbar yapıldı ve bölgeye geniş çaplı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıçları, 112 Acil Sağlık, AFAD, Tunceli Jandarma Arama Kurtarma ve jandarma ekipleri, gölde ve kıyı şeridinde geniş çaplı arama çalışması başlattı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SONUCU CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Dalgıç ekipler tarafından yürütülen yoğun arama taraması sonucunda Mehmet Ali Ateş'in cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler tarafından sudan çıkarılan gencin cenazesi, otopsi işlemleri için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.