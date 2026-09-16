Gök gürültülü sağanak yağış Ankara'yı ablukaya alacak! Tarih verdi

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden sonra Ankara çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtilerek vatandaşlar dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK GELİYOR

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi’nden alınan son verilere göre, 17 Eylül Perşembe günü sabah saatlerinden sonra Ankara çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Açıklamada, yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAKTA BUNLARA DİKKAT

Gök gürültülü sağanak yağış sırasında can ve mal güvenliği için bazı önlemler alınması gerekiyor. Yağış anında mümkünse kapalı alanlarda bulunulması, açık alanda ise ağaç, direk ve enerji hatlarından uzak durulması önem taşıyor.

Sürücülerin su birikintilerinin bulunduğu yollarda hızlarını azaltması ve görüş mesafesinin düştüğü anlarda dikkatli olması gerekiyor.