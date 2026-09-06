"Gelin beni vurun" diyen avukata 15 dakika sonra 3 kurşun sıktılar

Kağıthane’de cep telefonuyla görüntülü konuşurken “Ya siz gelin beni vurun ya da ben sizi” diye bağırdığı öne sürülen avukat Murat K., yaklaşık 15 dakika sonra silahlı saldırıya uğradı. Motosikletle gelen 2 şüpheliden biri avukata 3 el ateş etti. Yaralanan Murat K. hastaneye kaldırılırken, saldırının ardından yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, 24 Eylül 2025’te saat 15.00 sıralarında Ortabayır Mahallesi’nde meydana geldi. Restoranda bir süre tek başına oturan avukat Murat K., daha sonra dışarı çıkarak cep telefonuyla görüntülü görüşme yaptı.

Bu sırada motosikletle iş yerinin önüne gelen 2 kişiden biri Murat K.’ye ateş açtı. Sol kolundan yaralanan avukatın sağ kolunda ve göğsünde de sıyrıklar oluştu. Saldırganlar motosikletle kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Murat K.’nin bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Olay yerinde 3 boş kovan bulundu.

“YA SİZ GELİN BENİ VURUN YA DA BEN SİZİ”

Polisin ifadesine başvurduğu tanıklar, Murat K.’nin saldırıdan yaklaşık 15 dakika önce görüntülü görüşme sırasında “Ya siz gelin beni vurun ya da ben sizi” diye bağırdığını söyledi.

İşletme sahibi Nihat A. da Murat K.’nin dışarıda telefonla konuştuğu sırada silahlı saldırıya uğradığını anlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarının tanıkların ifadeleriyle örtüştüğü belirtildi.

ŞÜPHELİLER BALKONDAN GİRİLEN EVDE YAKALANDI

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kamera kayıtları ve saha çalışmaları sonucunda şüphelilerin kimliklerini belirledi. Yasin K. (22) ile Yusuf K.’nin (26), Gültepe Mahallesi’ndeki bir evde saklandığı tespit edildi.

Kapının açılmaması üzerine eve balkondan giren ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Polis kayıtlarına göre Murat K.’nin “Kasten öldürmeye teşebbüs”, “Yağma”, “Tehdit ve hakaret”, “Kasten yaralama” ve “Uyuşturucu madde kullanmak” gibi suçlardan toplam 9 kaydının bulunduğu öğrenildi.

Yusuf K.’nin 5 suç kaydı bulunduğu ve ruhsatsız silah bulundurma suçundan arandığı belirtildi. Yasin K.’nin ise dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti ve örgüt üyeliğinin de aralarında bulunduğu çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi. İki şüphelinin toplam 6 ayrı dosya kapsamında arandığı bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen Yasin K. ve Yusuf K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI

Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerin motosikletle iş yerinin önüne geldiği görülüyor. Arka koltuktaki şüpheli, silahını çıkararak Murat K.’ye ateş ediyor. Saldırının ardından şüpheliler hızla bölgeden uzaklaşıyor. (DHA)