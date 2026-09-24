Gece yarısı kovanları talan edip ziyafet çekti!

Kars'ın Selim ilçesine bağlı Karakale köyünde gece karanlığında arılıklara sokulan bir bozayı, petekleri parçalayarak kovanlardaki balları yedi. Geçimini arıcılıkla sağlayan köylülerin binbir emekle kurduğu kovanlara dadanan yaban hayvanı, arılığa yerleştirilen güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

KOVANLARI PARÇALAYIP ZİYAFET ÇEKTİ

Köyde arıcılık yapan Ayhan Aydın, günün ilk ışıklarıyla kovanların yanına gittiğinde ahşap kutuların darmadağın edildiğini fark etti. Gece saatlerinde kovanların arasına dalan ayının petekleri devirerek balları tükettiği ve ardından karanlığa karışarak gözden kaybolduğu belirlendi. Benzer baskınların bölgedeki diğer üreticilerin kovanlarında da yaşandığı kayıtlara geçti.

ARICILARDAN ACİL ÖNLEM ÇAĞRISI

Sezon boyunca ürettikleri emeğin ziyan olmasından korkan bölge üreticileri, yaban hayvanlarının köy sınırlarına kadar dayanması üzerine yetkililere seslendi.

Ekiplerin arazide inceleme başlatmasını isteyen arıcılar, kovanların elektroşoklu çitler veya koruyucu hatlarla güvenceye alınmasını talep etti.

(DHA)