Aç kalan yavru ayı her gün yemek için aynı kapıya geliyor: Evlatları gibi besliyorlar

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kaplıca Mahallesi'nde yiyecek arayan 3 yavru ayı, eski mahalle muhtarı Muhammet Sarı'nın evinin bahçesine kadar geldi. Yavru ayılardan biri bahçedeki sebze ve karayemişleri yiyerek karnını doyurmaya çalıştı.

Hatice Sarı, bahçesindeki maydanozları yiyen yavru ayıyı fark ettikten sonra her gün yiyecek bırakmaya başladı. Annesi olmayan yavru ayı haftanın belirli günlerinde aynı bahçeye dönüyor.

AİLE YAVRU AYIYA YİYECEK VERDİ

Durumu fark eden ev halkı yavru ayının önüne yemek dolu bir kap bıraktı. Aile o anları cep telefonuyla kayda aldı. Görüntülerde yavru ayıya yaklaşan kişi "Çok mu aç kalmışsın? Ye, ye, korkma. Sen çok açsın ama bizi yeme tamam mı? Büyüdün mü bizi yeme" diyerek seslendi.

"SANKİ BİZİM EVLADIMIZ GELİYOR"

Yavru ayıyı ilk gördüklerinde heyecanlandıklarını anlatan Hatice Sarı, zamanla hayvanın bahçeye alıştığını belirtti. Sarı, "Sanki bizim evladımız geliyor gibi oldu. Bahçeye yiyecek bırakınca sürekli gelmeye başladı. Annesi de yok, acıyorum. Her geldiğinde yiyeceği hazır oluyor" diye konuştu.

Yavru ayının daha çok ekmek yediğini dile getiren Sarı, "Çok küçük. Şaşkın şaşkın kalmış ortada. Bazen iki günde bir geliyor, bazen de her gün uğruyor" ifadesini kullandı.

"KORKMUYORUZ AMA ÇOCUKLAR BİRAZ KORKUYOR"

Küçük olduğu için ayıdan çekinmediklerini aktaran Sarı, "Şu an küçük olduğu için tedirgin olmuyoruz. Biz korkmuyoruz ama çocuklar biraz korkuyor" dedi.

Yavru ayının son ziyareti sırasında çekilen cep telefonu görüntüleri de çevredekileri güldürdü. Kayıtta Sarı'nın yavru ayıya "Çok mu aç kalmışsın? Ye, ye, iyice ye. Korkma ama bizi yeme, büyüdüğünde de bizi yeme. Gel, gel, ben gittim" diyerek seslendiği duyuluyor.

KARNINI DOYURUP ORMANA DÖNDÜ

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde ağır kış koşullarının ardından uykudan uyanan ayılar, besin bulmak için yaylalardan köylere iniyor. Röportaj sırasında da bahçeye gelen yavru ayı, karnını doyuran yavru ayı bahçeden ayrılarak ormanlık alana geri döndü.

(DHA) (AA)