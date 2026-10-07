Gece boyunca yağdı! Kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu

Palandöken Dağı’na ekim ayının ilk haftasında soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle ilk kar 4 Ekim gecesi düştü. Şehir merkezinde yağmurlu hava etkisini sürdürürken, dün gece boyunca yüksek kesimlere kar yağdı.

3 bin 126 metre yükseklikteki Palandöken Dağı’nın zirvesi yağışın ardından karla kaplandı. Zaman zaman tipinin etkili olduğu zirvede kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü verilerine göre Palandöken'de gece en düşük hava sıcaklığı 1 derece olarak ölçüldü. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Erzurum'da bugün havanın parçalı çok bulutlu, aralıklı gök gürültülü sağanak olacağını bildirdi.

PALANDÖKEN'DE SİS

Dünyanın sayılı kayak merkezlerinden olan Palandöken Kayak Merkezi'nde kar ve yağmurun ardından sis etkili oldu.

Palandöken Kayak Merkezi'ni işleten Ejder 3200 A.Ş. çalışanları beyaza bürünen Palandöken'i kaplayan sisi dronla görüntüledi. (DHA)