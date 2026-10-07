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Halk TV Türkiye Gece boyunca yağdı! Kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu

Gece boyunca yağdı! Kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu

Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Palandöken'e dün gece kar yağdı. Tipiyle birlikte etkili olan yağışta zirvede kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu.

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Gece boyunca yağdı! Kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu
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Palandöken Dağı’na ekim ayının ilk haftasında soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle ilk kar 4 Ekim gecesi düştü. Şehir merkezinde yağmurlu hava etkisini sürdürürken, dün gece boyunca yüksek kesimlere kar yağdı.

Gece boyunca yağdı! Kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu - Resim : 1

3 bin 126 metre yükseklikteki Palandöken Dağı’nın zirvesi yağışın ardından karla kaplandı. Zaman zaman tipinin etkili olduğu zirvede kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu.

Gece boyunca yağdı! Kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu - Resim : 2

Palandöken’de kayak sezonu uzatıldı: Tarih belli olduPalandöken’de kayak sezonu uzatıldı: Tarih belli oldu

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü verilerine göre Palandöken'de gece en düşük hava sıcaklığı 1 derece olarak ölçüldü. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Erzurum'da bugün havanın parçalı çok bulutlu, aralıklı gök gürültülü sağanak olacağını bildirdi.

PALANDÖKEN'DE SİS

Dünyanın sayılı kayak merkezlerinden olan Palandöken Kayak Merkezi'nde kar ve yağmurun ardından sis etkili oldu.

Gece boyunca yağdı! Kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu - Resim : 4

Palandöken Kayak Merkezi'ni işleten Ejder 3200 A.Ş. çalışanları beyaza bürünen Palandöken'i kaplayan sisi dronla görüntüledi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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