Gazilerin eyleminde Beştepe devreye girdi: Oktay Saral ile görüştüler

Ankara'da erbaş/er statüsündeki gaziler ile şehit yakınlarının özlük haklarının eşitlenmesi talebiyle başlatılan eylem sürüyor.

Gaziler, rütbe ayrımı olmaksızın eşit özlük haklarına sahip olmak amacıyla Ankara Güvenpark'ta bir araya geldi. Eylem kapsamında bugün Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ile telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmenin ardından eylemin sona erdirilmesi kararlaştırıldı.

OKTAY SARAL: NE GEREKİYORSA YAPACAĞIM

Telefon görüşmesinde gazilere hitap eden Oktay Saral, talepler konusunda duyarsız kalınmasının üzücü olduğunu ifade etti.

Saral, gazilerin mücadelesine destek verdiğini belirterek, konunun çözümü için gereken adımları atacağını söyledi.

Saral görüşmede şu ifadeleri kullandı:

"Biz sizlerin vesilesiyle iktidar olduk. Sizler bize her zaman el açtınız, her zaman baş tacı yaptınız. Dolayısıyla bizlerin duyarsız kalması üzücü bir şey. Allah'ın izniyle ne gerekiyorsa yapacağım efendim. Ben hepinize hürmetlerimi, muhabbetlerimi sunuyorum. Yanınızda olduğumu belirtmek istiyorum. Hiç şüphesiz Sayın Cumhurbaşkanımız da bu duyarlılığı zaten hisseden bir devlet büyüğümüzdür, Cumhurbaşkanımızdır. Ben ne gerekiyorsa yapacağım."

Telefon görüşmesini paylaşan Gaziler Platformu yazılı bir açıklama da yaptı.

Platform, gazilerin mücadelesine kulak verdiği için Oktay Saral'a teşekkür ederken, Saral'ın ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla birlikte terörle mücadele er gazileri ve er şehit ailelerinin beklediği yasal düzenlemeler konusunda gerekli adımların atılacağı yönündeki ifadelerine dikkat çekti.

Açıklamada, bu yaklaşımın yıllardır hak ve adalet bekleyen gaziler ile er şehit aileleri açısından önemli bir umut oluşturduğu belirtildi. Sosyal medyadaki açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, gazilerimizin sesine kulak veren Sayın Oktay Saral’a ve sürece katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz.

Bizim mücadelemiz bir ayrıcalık mücadelesi değildir. Bu mücadele; vatan için ödenen bedelin, devletin vefası ve adaletiyle karşılık bulması mücadelesidir.

Şimdi beklentimiz, Ekim ayında TBMM’nin açılmasıyla birlikte ifade edilen iradenin somut yasal düzenlemelere dönüştürülmesi ve terörle mücadele er gazilerimiz ile er şehit ailelerimizin mağduriyetlerinin kalıcı biçimde giderilmesidir."

Eylemlerini kutlamalarla sonlandıran gaziler yarın açıklama yapacaklarını paylaştılar.