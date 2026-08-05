Gaziler ve şehit yakınları için çok şeyi değiştirecek düzenlemeleri açıkladı: Maaşlar belli oldu

TBMM'ye sunulan yeni torba yasa teklifiyle şehit yakınları, gaziler, vazife ve harp malulleri ile hak sahiplerinin mali ve sosyal haklarında değişiklik yapılması planlanıyor. Düzenlemeyle bazı maaşlara zam öngörülürken, terörle mücadelede yaralandığı halde malul sayılmayanlara da aylık bağlanmasının önü açılıyor.

Uzun süredir Ankara Güvenpark'ta haklarını isteyen gaziler ve şehit yakınları için çok sayıda değişiklik içeren torba yasanın detayları belli olurken konuşulan yeni maaşlar da ortaya çıktı.

GAZİLER VE ŞEHİT YAKINLARI İÇİN ÇOK ŞEYİ DEĞİŞTİRECEK DÜZENLEMELERİ AÇIKLADI

Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, AKP ve MHP milletvekillerinin TBMM'ye sunduğu “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ndeki şehit yakınları ve gazilere ilişkin düzenlemeleri aktardı.

Torba teklifle, terörle mücadele sırasında yaralanmasına rağmen malul sayılmayan personele aylık bağlanması ve derece tespiti yapılanların aylıklarının artırılması öngörülüyor. Ayrıca bu kişilerin İstiklal Madalyası ve Şeref Aylığı kapsamında sağlanan bazı haklardan yararlanabilmesinin önü açılıyor.

Düzenlemeyle tüm vazife malullerinden hayatını kaybedenlerin şehit olan anne ve babalarına bağlanacak toplam aylığın net asgari ücretin altında olmaması güvence altına alınacak.

Başkasının bakımına muhtaç derecede malul olan gazi ve malullere yapılan aylık bakım ödemesi de net asgari ücretin 2 katından 2,5 katına çıkarılacak.

Terör malulü er, erbaş, güvenlik korucusu, öğrenci ve sivillerin aylıklarında esas alınan taban dereceler yükseltilecek. En az dört yıllık üniversite mezunları 8/1, diğerleri ise 10/1 dereceden başlatılacak. Ayrıca birinci dereceye kadar 3.600 ek gösterge hakkı verilecek.

Terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayan TSK, Emniyet, MİT personeli ve güvenlik korucularından, belirli nitelikte yaralanması sağlık kurulu raporuyla tespit edilenlere de aylık bağlanması öngörülüyor. Bu haktan yararlanmak isteyenlerin düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren 1 yıl içinde başvurması gerekecek.

Teklifte ayrıca er ve erbaşların kontrol muayenesine ilişkin yaş sınırının “askerlik çağı dışına çıktıkları” yerine “55 yaşını doldurdukları” şeklinde düzenlenmesi ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaralanıp malul sayılmayan sivil ve kamu görevlilerine de aylık bağlanması öngörülüyor.

MAAŞLAR BELLİ OLDU

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın aktardığı düzenleme ayrıntılarına göre, başkasının bakımına muhtaç gazi ve malullere aylıklarıyla birlikte yapılan ilave ödeme 56 bin 151 TL'den 70 bin 189 TL'ye çıkacak.

Tüm vazife malullerinden hayatını kaybedenlerin anne ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutarı ise 28 bin 75,50 TL olan net asgari ücretin altında olmayacak.

Terörle mücadele kapsamında vazife malulü olan erbaş ve erler, güvenlik korucuları, askeri okul öğrencileri ve sivillerin aylıkları da artırılacak. Bu kişilere bağlanacak aylıkların toplamı 2026 yılı için en az 55 bin 770 TL olacak. Bu tutar, her altı ayda bir memur maaş katsayısındaki artışa göre yükselecek.

Derece tespiti yapılanların aylıklarında da artış öngörülüyor:

1. derece: 35.263 TL → 42.993 TL

2. derece: 32.804 TL → 39.994 TL

3. derece: 30.343 TL → 37.001 TL

4. derece: 27.883 TL → 33.996 TL

5. derece: 25.422 TL → 30.995 TL

6. derece: 23.028 TL → 28.076 TL

MALUL SAYILMAYAN GAZİLERE 26 BİN 996 TL MAAŞ

Terörle mücadele sırasında yaralandığı halde malul sayılmayan ve derece tespiti yapılmayanlara 26 bin 996 TL aylık bağlanacak. Bu tutar da altı ayda bir memur maaş zammı oranında artırılacak.

Düzenlemeden yararlanmak için sağlık kurulu raporu alınması gerekecek. Raporda yaralanmanın terör eylemi sonucu meydana geldiğinin tespit edilmesi şartı aranacak.

Bu kapsamda başvuru yapmak isteyenlerin 1 Eylül 2026'dan itibaren bir yıl içinde, yaralanmanın meydana geldiği tarihte görev yaptıkları kuruma başvurmaları gerekecek.

MALUL SAYILMAYAN 15 TEMMUZ GAZİLERİNE DE MAAŞ BAĞLANACAK

Teklifle, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaralanmasına rağmen malul sayılmayan kamu görevlileri ve sivillere de 26 bin 996 TL aylık bağlanması öngörülüyor.

Bu aylıklara yüzde 4 oranındaki ek ödeme de yansıtılacak. Böylece söz konusu kişilerin eline geçecek aylık tutar 28 bin 76 TL olacak.