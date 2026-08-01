20 gündür eylemdeydi... Er gazi Erdal Özdemir hayatını kaybetti

Er şehit yakınları ve gazilerin eşit özlük hakları talebiyle Güvenpark'ta sürdürdüğü eyleme katılan er gazi Erdal Özdemir, rahatsızlanmasının ardından dün memleketine götürülürken yolda hayatını kaybetti.

EYLEM 20 GÜNDÜR SÜRÜYOR

Er Şehit ve Er Gaziler Platformu üyeleri, 20 gündür Güvenpark'ta eşit özlük haklarına ilişkin taleplerinin karşılanması için eylemlerini sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, er gazi Erdal Özdemir, rahatsızlanmasının ardından dün memleketine götürülürken yolda hayatını kaybetti.

DUA OKUNDU

Şehit yakınları ve gaziler, Özdemir için Güvenpark'ta Yasin-i Şerif okudu.

Er Şehit ve Er Gazi Platformu üyeleri, taleplerinin yetkililer tarafından karşılanmasını isterken, Güvenpark’taki oturma eylemlerini sürdürdüklerini belirtti. Özdemir’in yaşamını yitirmesi eylem alanındaki diğer gazi ve şehit yakınlarını da yasa boğdu.

(ANKA)