Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye 20 gündür eylemdeydi... Er gazi Erdal Özdemir hayatını kaybetti

20 gündür eylemdeydi... Er gazi Erdal Özdemir hayatını kaybetti

Ankara Güvenpark’ta eşit özlük hakları talebiyle süren eyleme katılan er gazi Erdal Özdemir rahatsızlanmasının ardından memleketine götürülürken yaşamını yitirdi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son Güncelleme:

Er şehit yakınları ve gazilerin eşit özlük hakları talebiyle Güvenpark'ta sürdürdüğü eyleme katılan er gazi Erdal Özdemir, rahatsızlanmasının ardından dün memleketine götürülürken yolda hayatını kaybetti.

Son Dakika | Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş görevden uzaklaştırıldı: Seçim tarihi belli olduSon Dakika | Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş görevden uzaklaştırıldı: Seçim tarihi belli oldu

EYLEM 20 GÜNDÜR SÜRÜYOR

Er Şehit ve Er Gaziler Platformu üyeleri, 20 gündür Güvenpark'ta eşit özlük haklarına ilişkin taleplerinin karşılanması için eylemlerini sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, er gazi Erdal Özdemir, rahatsızlanmasının ardından dün memleketine götürülürken yolda hayatını kaybetti.

DUA OKUNDU

Şehit yakınları ve gaziler, Özdemir için Güvenpark'ta Yasin-i Şerif okudu.

Er Şehit ve Er Gazi Platformu üyeleri, taleplerinin yetkililer tarafından karşılanmasını isterken, Güvenpark’taki oturma eylemlerini sürdürdüklerini belirtti. Özdemir’in yaşamını yitirmesi eylem alanındaki diğer gazi ve şehit yakınlarını da yasa boğdu.

(ANKA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Eylem Şehit
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro