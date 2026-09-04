Gaziantep'te parkta silahlı kavga: 17 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

Gaziantep gece saatlerinde bir parkta meydana gelen silahlı kavgayla sarsıldı. Olay, Belkıs Mahallesi sınırları içinde yer alan Almina Melisa Aker Parkı'nda meydana geldi. Parkta bulunan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Sözlü sataşmaların şiddetlendiği anlarda çekilen bir tabancadan çıkan kurşunlar 17 yaşındaki Halil İbrahim Doğruer'e isabet etti.

Silah sesleri ve yaşanan arbede üzerine çevredeki vatandaşlar durumu vakit kaybetmeksizin 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde kalan genç, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla yakındaki bir hastaneye kaldırıldı. Acil serviste yoğun bakıma alınan Doğruer, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Genç yaşta yaşamını yitiren Halil İbrahim Doğruer'in cansız bedeni, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından cenaze, toprağa verilmek üzere acılı ailesine ve yakınlarına teslim edildi.

Polis ekipleri, 17 yaşındaki gencin ölümüne yol açan kurşunun hangi silahtan çıktığını ve olaya karışan şüphelilerin kimliklerini tespit edip yakalamak amacıyla geniş çaplı bir soruşturma sürdürüyor. (DHA)