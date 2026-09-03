Tartışma kanlı bitti! Servis şoförü iş arkadaşı tarafından öldürüldü

İstanbul Arnavutköy’de servis şoförü Mehmet Taştan (49), aynı iş yerinde çalıştığı Özcan K. (49) tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Cinayette kullanıldığı değerlendirilen silah da bulundu.

TARTIŞMA SİLAHLI SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

Olay, saat 17.30 sıralarında Hadımköy Mahallesi Ürgüplü Caddesi’nde meydana geldi. Aynı iş yerinde çalıştıkları öğrenilen Mehmet Taştan ile Özcan K. henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Özcan K., yanında bulunan silahla Taştan’a ateş etti. Ardından aracıyla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, servis şoförü Mehmet Taştan’ı araç içerisinde başından, göğsünden ve sırtından yaralanmış halde buldu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralandığı belirlenen Taştan, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Taştan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede 4 boş kovan bulundu.

KAÇAN ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Saldırının ardından kaçan Özcan K.’yi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin aracıyla Haraççı Mahallesi yönüne gittiğini belirledi. Haraççı-Hadımköy Yolu Caddesi üzerinde aracı fark eden Yunus Timleri, Özcan K.’yi yakaladı. Şüphelinin ilk ifadesinde, aynı iş yerinde çalıştığı Mehmet Taştan ile kavga ettiğini, ardından kendisini silahla vurduğunu ve Arnavutköy yönüne giderken silahı attığını söylediği öğrenildi.

CİNAYET SİLAHI ÇALILIK ALANDA BULUNDU

Şüphelinin tarif ettiği bölgede arama yapan ekipler, Hadımköy Mahallesi Kayıkçı Sokak’taki çalılık alanda cinayette kullanıldığı değerlendirilen silahı buldu. Özcan K.’nin daha önce de “kasten yaralama” suçundan kaydının bulunduğu öğrenildi. (DHA)