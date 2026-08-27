Gazi ve şehit yakınlarına polis müdahale etmişti: Saray'dan açıklama geldi

Ankara'da özlük hakları için Güvenpark'ta başlatılan ve Milli Savunma Bakanlığı önüne taşınmak istenen eylem sırasında polis ekipleri tarafından şehit yakınları ve gazilere müdahale edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan açıklama geldi.

SARAL'DAN AÇIKLAMA

Oktay Saral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin taleplerini konuştuğumuz yerde, önce vefayı hatırlamalıyız. Elbette her talep olduğu gibi kabul edilmek zorunda değildir. Elbette kamu düzeni korunacaktır. Ancak bu insanların sesini duyurmak için kapı kapı dolaşmak zorunda kalmadığı, muhatap bulduğu bir devlet düzeni hepimizin ortak arzusudur.

Bu mesele bir karşı karşıya gelme meselesi değil, devlet ile vatandaş arasında kurulacak samimi bir gönül köprüsü meselesidir.

Devletimiz büyüktür; meseleleri çözmek için de makamları, kurumları ve imkânları vardır. Öyleyse yapılması gereken, tansiyonu yükseltmek değil, masayı kurmak; itirazı büyütmek değil, muhatapları dinlemektir.

Şehitlerimizin emanetleri ve gazilerimiz bizim için herhangi topluluk değildir. Onların yeri devletin karşısı değil, gönlünün başköşesidir.

Bazen en güçlü devlet refleksi, sertleşmek değil; şefkatle sahip çıkmaktır.

İnanıyoruz ki; bu mesele de suhuletle, vakar ile ve devletimizin büyüklüğüne yakışan bir anlayışla en yakın zamanda çözülecektir."

ANKARA'DA GAZİ VE ŞEHİT YAKINLARINA MÜDAHALE

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da özlük hakları için Güvenpark'ta başlatılan eylem, Milli Savunma Bakanlığı önüne taşınmak istendiğinde polis ablukasına alınmıştı. Kurtuluş Parkı'nda polis ekipleri tarafından gazi ve şehit yakınlarına yönelik müdahale gerçekleştirilmiş, müdahale sırasında İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu yere düşerek yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Yaşanan bu olaylar, şehit yakınları ve gazilerin taleplerini yeniden gündeme taşımıştı.