Gazeteci Murat Ağırel'in eşine çirkin saldırı: Umarım Emniyet benden önce bu kişiyi bulur

Gazeteci Murat Ağırel'in eşi, sosyal medyada çirkin saldırıların ve cinsiyetçi ithamların hedefi oldu. Ağırel, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımların ekran görüntülerini tek tek ifşa ederek Emniyet'e çağrıda bulundu.

İFŞA ETTİ, EMNİYET'E ÇAĞRIDA BULUNDU

Yaşanan hakaret içerikli çirkin saldırıya sert tepki gösteren Ağırel, failler hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıklayarak, "Elbette suç duyurusunda bulunacağım. Ancak sözüm olsun umarım emniyet benden önce bu kişiyi bulur" dedi.

"UMARIM EMNİYET BENDEN ÖNCE BU KİŞİYİ BULUR"

Gazetecilik faaliyetleri ve haberleri nedeniyle sistematik olarak hedef alındığını belirten Ağırel, şu ifadeleri kullandı:

"'Murat o dizi setinde eşini satarken yakalanmıştı.'

'Murat’ın karısı fuh*ştan ceza aldı.'

Daha önce çocuklarıma yönelik tec*vüz içerikli, insanın aklının dahi alamayacağı paylaşımlar yaptılar.

Şimdi hedefte hayat arkadaşım var.

Peki bunu yapan kim?

'Abese İrca' takma adlı hesabı kullanan Niyazi Canbaz. Hakkındaki uyuşturucu dosyası ve geçmişi ayrıca ortada. Bunların belgelerini gerektiğinde ilgili mercilere de sunacağım.

Peki sebebi ne?

Gazetecilik.

Gökçek dosyasını anlattıktan sonra sistematik bir saldırının hedefindeyim. Hakaret ettiler, küfür ettiler, iftira attılar. Bugüne kadar yapılanların tamamını tek tek kayıt altına aldım ve savcılığa taşıdım.

Ancak bu kez başka bir sınır aşıldı. Paylaşımlara bakın.

'Murat o dizi setinde eşini satarken yakalanmıştı.' 'Murat’ın karısı fuh*ştan ceza aldı.'

Bu ahlak yoksununun paylaşımları ile kendine gazeteci diyen aparatlar gün boyunca beni hedef gösterdiler.

Elbette suç duyurusunda bulunacağım. Ancak sözüm olsun umarım emniyet benden önce bu kişiyi bulur."