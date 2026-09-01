Fuhuş soruşturması Muhittin Böcek'e bağlandı

Antalya'da savcılık tarafından yürütülen fuhuş soruşturması, tutuklu belediye başkanı Muhittin Böcek'e bağlandı. “Fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek” ile “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçları kapsamında başlatılan soruşturmada 7 kişi tespit edildi. Operasyonlar Antalya ve İstanbul'da eş zamanlı bir şekilde yürütüldü. Belirlenen 7 kişi gözaltında.

BÖCEK HAKKINDA AĞIR İDDİALAR

Söz konusu soruşturma Temmuz 2025'ten beri tutuklu olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e bağlandı. İddialara göre 11 kadın belediyede işe alınma vaadi ile Böcek ile birlikte olmaya yönlendirildi. Bu kadınların daha sonra belediye iştiraklerinde işe alındığı yine iddialardan birisi.

İddiaların devamında yine cinsel ilişki üzerinden ağır iddiaların olduğu, mağdur olduğu ifade edilen çok sayıda kişinin beyanlarının da soruşturma dosyasında yer aldığı öne sürüldü.

3 DEFA ETKİN PİŞMANLIK İFADESİ VERMİŞTİ

Tutuklanmasının ardından hakkında 'aday olmak için para verdi' iddiaları üzerine açıklama yaparak "Aday olmak için 1 kuruş para verdiysem şerefsizim" ifadelerini kullanan Böcek, geçtiğimiz haftalarda üçüncü defa etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi. Tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı İmamoğlu’na verdiğini iddia ettiği paranın transferinde kullanılan döviz bürosunun ismini ikinci etkin pişmanlık ifadesinde “Hatırlamam mümkün değil, zaten gizli sistemdi” şeklinde açıklayan Böcek, bu sözlerine rağmen 3. etkin pişmanlık ifadesinde büronun ismini hatırlaması ile gündem olmuştu.