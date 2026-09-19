Fuhuş çetesinin hesaplarından 210 milyon lira çıktı! Tutsak ettikleri kadınlardan katalog oluşturmuşlar

Adana merkezli yürütülen soruşturma kapsamında masaj salonu ve güzellik merkezlerinde fuhuş yaptırdığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Adana'nın yanı sıra Mersin ve Tekirdağ'da gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 7'si kadın 18 şüpheli gözaltına alındı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentteki bazı masaj salonu ve güzellik merkezlerinde fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen soruşturma yaklaşık 6 ay sürdü.

MÜŞTERİLERE FOTOĞRAF KATALOĞU GÖNDERİLDİ

Polisin yaptığı teknik ve fiziki takipte, şüphelilerin müşteri bulmak için iş yerleri adına sosyal medya hesapları oluşturduğu belirlendi. Bu hesaplar üzerinden kendileriyle iletişime geçen kişilere ulaştıkları tespit edilen şüphelilerin, fuhşa zorlandığı belirlenen kadınların fotoğraflarının bulunduğu katalogları da potansiyel müşterilere gönderdikleri ortaya çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında kimlikleri belirlenen 18 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ekipler, hazırlıkların tamamlanmasının ardından Adana, Mersin ve Tekirdağ'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 7'si kadın 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Çalışmalar sırasında fuhşa zorlandığı tespit edilen 11 kadın da ekipler tarafından kurtarıldı.

210 MİLYON LİRALIK PARA HAREKETİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturmanın mali boyutunda ise dikkat çeken bir ayrıntıya ulaşıldı. Şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 210 milyon liralık para hareketi tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 17'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait yaklaşık 14 milyon lira değerindeki ev ve araçlara el konuldu. Ayrıca 50 banka hesabına tedbir uygulanmasına karar verildi. (DHA)