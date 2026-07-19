Freni patladı, 15 kilometre duramadı! Polis yolu boşalttı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, seyir halindeyken freni patlayan kamyon, polis ekiplerinin zamanında müdahalesi ve aldığı güvenlik önlemleri sayesinde olası bir facia yaşanmadan durduruldu. Sürücünün soğukkanlılığı ve ekiplerin koordineli çalışması büyük bir kazanın önüne geçti.

RAMPADA FRENLERİ PATLADI

Olay, Karacabey ilçesinden Ankara’ya doğru karpuz taşıyan 33 yaşındaki Mehmet Bayakbayan yönetimindeki 23 ADN 993 plakalı kamyonun, İnegöl ilçesi Ümitalan rampasından inişi sırasında yaşandı.

Rampayı inerken kamyonun fren sisteminin arızalanması üzerine Bayakbayan, aracı güvenli bir şekilde rampadan düz yola indirmeyi başardı.

112'Yİ ARAYARAK YARDIM İSTEDİ, POLİS YOLU TRAFİĞE KAPATTI



Tehlikenin farkına varan sürücü Bayakbayan, aracı kontrol altında tutmaya çalışırken vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kamyonun ilerlediği güzergah üzerinde trafiği kontrol altına alarak yolu boşalttı ve diğer sürücüleri uyardı.

15 KİLOMETRELİK RİSKLİ YOLCULUK SON BULDU

Ekiplerin aldığı güvenlik önlemleri sayesinde yaklaşık 15 kilometre boyunca ilerleyen sürücü Mehmet Bayakbayan, Bursa-Eskişehir kara yolunun düzlük kısmına ulaştığında aracı güvenli bir şekilde durdurmayı başardı.

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Mehmet Bayakbayan, aracın kontrolünü yitirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Freni patladıktan sonra kamyon hızlanmaya başladı. O sırada olası bir can kaybını önlemek için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradım. Sağ olsunlar, polis ekiplerine anında bilgi verdiler. Polis yolu açtı, önlemleri aldı. Allah hepsinden razı olsun." (AA)