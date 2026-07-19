Kasklı şüpheli iş yerine kurşun yağdırdı: 1 yaralı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde motosiklet kasklı bir şüpheli, tartıştığı kişiye ve iş yerine silahlı saldırıda bulundu. Saldırı sonucunda 1 kişi yaralanırken, saldırgan olay yerinden rastgele ateş açarak kaçtı.

Olay anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

TARTIŞMA SONRASI SİLAHINA SARILDI

Olay, Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Başında motosiklet kaskı bulunan ve kimliği henüz tespit edilemeyen şüpheli, iş yerinin önüne geldi.

Burada bir kişiyle sözlü tartışma yaşayan şüpheli, bir süre sonra belinden çıkardığı tabanca ile iş yerine art arda ateş açtı.

RASTGELE ATEŞ AÇIP KAÇTI

Saldırı anında çevredeki vatandaşlar büyük panik ve korku yaşayarak kaçmaya başladı. Saldırgan, iş yerine ateş açtıktan sonra bölgeden uzaklaşırken etrafa rastgele ateş açmaya devam etti.

Yaralanan 1 kişi, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

POLİS SALDIRGANIN PEŞİNDE

Saldırı anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kasklı şüphelinin tartıştıktan sonra silahını çıkardığı, iş yerine ateş açtığı ve çevredekilerin kaçışma anları yer aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kimliği belirsiz saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. (DHA)