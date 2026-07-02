Fren yerine gaza bastı ortalığı savaş alanına çevirdi

İstanbul Sarıyer'de saat 12.20 sıralarında Merkez Mahallesi Kilyos Caddesi'nde meydana gelen olay, mahallede büyük bir paniğe neden oldu. İddialara göre sürücüsünün fren yerine yanlışlıkla gaza basan bir cip, kontrolden çıkarak önce park halindeki bir araca hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan ve hızını alamayan araç, park halindeki üç araca daha arka arkaya çarptıktan sonra ancak bir binanın duvarına vurarak durabildi. Toplamda beş aracın maddi hasar gördüğü zincirleme kazada, araçlardan ikisi tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayın ardından bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

DOĞAL GAZ VE SU HATLARINDA HASAR MEYDANA GELDİ

Kazanın şiddetiyle cipin çarptığı binanın dış cephesinde bulunan doğal gaz ve su hatlarında hasar meydana geldi. Dağıtım şirketi ekipleri çalışma başlattı. Kaza sırasında hafif şekilde yaralanan iki kişiye sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Olay nedeniyle Kilyos Caddesi bir süreliğine trafiğe kapatılırken, hasar gören araçların yoldan çekilmesi ve yolun temizlenmesiyle birlikte trafik akışı yeniden normale döndü. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

GÖRGÜ TANIKLARI O ANLARINI ANLATTI

Kazada kendi aracı da hasar gören vatandaşlardan Yunus Öztürk, "Çok hızlı geliyordu. Önce beyaz arabaya vurdu. Hızını alamadı, ayağı gazdaymış. Fren yapmadı. Beyaz aracı kenara atınca oda geldi benim aracıma vurdu. Ayağı hala gazdaydı, balıkçı dükkanına vurduktan sonra su borusuna vurdu. Ucuz atlattık. Kimseye bir şey olmaması mucize gibi bir şey oldu. Burada sürekli kaza oluyor. Bu kazaların önüne geçmek için oraya büyük bir set istiyoruz"

Kazanın yaşandığı binadaki balık restoranının sahibi, "Her zamanki gibi biz dükkanımızda hazırlık yapıyorduk. Cip, yukarıdan çok hızlı geliyordu. Buradaki araca çarptı. Ondan sonra da panik yapıp, fren yerine gaza bastı. Sonra doğal gaz ve su tesisatına çarptı" dedi. (DHA)