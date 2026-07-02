Temizlik işçisinin burnunu kırdı! Bahanesi pes dedirtti

Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen olay duyanları şaşkına çevirdi. Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki sahil bandında dün akşam saat 20.00 sıralarında gerçekleşen olayda, Atakum Belediyesi Temizlik İşleri biriminde görevli 57 yaşındaki İ.K. fiziksel şiddete maruz kaldı. İddialara göre, bölgedeki çöpleri toplamakta olan temizlik işçisi, tam o esnada çevrede bulunan 32 yaşındaki C.E.'nin akılalmaz tepkisiyle karşılaştı.

BURNUNU KIRDI

Görevini yerine getiren işçiye yönelik saldırının gerekçesi ise saldırganın "Benim yanımda çöp toplayamazsın" şeklindeki sözleri oldu. Bu tuhaf bahaneyle İ.K.'ye bağırmaya başlayan şüpheli C.E., hızını alamayarak temizlik işçisini sokak ortasında darbetti. Çevredeki vatandaşların yetkililere ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan saldırının ardından polis ekipleri eşliğinde hastaneye götürülen temizlik işçisi İ.K.'nin yapılan tıbbi muayenesinde burnunda kırık olduğu tespit edildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis ekipleri saldırgan C.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheli, buradaki ifade ve resmi işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan C.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)