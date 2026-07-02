Evlenmek istedi 1 milyon lirasından oldu!

Nevşehir’de yaşayan otuz sekiz yaşındaki Y.A., evlilik hayali kurarken akılalmaz bir dolandırıcılığın kurbanı oldu. Şanlıurfa’dan Nevşehir’e gelen 46 yaşındaki S.Ç.A.ve 20 yaşındaki H.D., Y.A. ile tanıştı. Kısa sürede damat adayının annesi İ.A. ile de tanışıp ailenin tüm güvenini kazanan iki kadın, düğün hazırlıkları bahanesiyle harekete geçti. Damat adayıyla birlikte kuyumcuya giderek yaklaşık 1 milyon lira değerinde altın takı satın alan şüpheliler, hazırlık bahanesiyle damattan yüklü miktarda nakit para ve çeşitli kıyafetler de talep etti. Son olarak hem damadın hem de annesinin cep telefonlarını alan kadınlar, aniden sırra kadem bastı.

ŞANLIURFA'YA KAÇARKEN OPERASYONLA YAKALANDILAR

İki kadının ortadan kaybolmasıyla dolandırıldığını anlayan Y.A., vakit kaybetmeden polis merkezine giderek şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda şüphelilerin Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde olduğunu tespit etti. Şanlıurfa'ya gitmek üzere yola çıktıkları anlaşılan kadınlar, Pınarbaşı Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle düzenlenen ortak operasyonla durduruldu. Araçta yapılan aramalarda, damat adayından alınan yaklaşık 1 milyon lira değerindeki altın, nakit para, takı ve cep telefonları ele geçirildi.

ALTIN ALDIKLARI AN GÜVENLİK KAMERASINDA

Gözaltına alınan gelin adayı H.D. ile iş birlikçisi S.Ç.A., Nevşehir’e getirilerek adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan iki şüpheli cezaevine gönderildi. Öte yandan, şüphelilerin ortadan kaybolmadan kısa süre önce Y.A. ile birlikte kuyumcuya giderek altın aldıkları anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. (DHA)