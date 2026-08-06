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Halk TV Türkiye Fransa'nın ardından İspanya'ya giden yangın söndürme uçakları da Türkiye'ye döndü

Fransa'nın ardından İspanya'ya giden yangın söndürme uçakları da Türkiye'ye döndü

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İspanya'daki orman yangınlarında görevli 2 yangın söndürme uçağının, çalışmalarını başarıyla tamamlayarak Türkiye'ye döndüğünü duyurdu.

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Fransa'nın ardından İspanya'ya giden yangın söndürme uçakları da Türkiye'ye döndü

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İspanya'da devam eden orman yangınlarıyla mücadeleye destek olmak amacıyla görevlendirilen iki yangın söndürme uçağının, çalışmalarını başarıyla tamamlayarak yurda döndüğünü bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından, konuya ilişkin paylaşım yaptı.

BAKAN YUMAKLI: YANGIN SÖNDÜRME UÇAKLARI YURDA DÖNDÜ

Fransa'dakilerin ardından, İspanya'daki uçakların da görevlerini tamamlayıp ülkeye döndüğünü belirten Yumaklı, "İspanya'da devam eden orman yangınlarıyla mücadeleye destek olmak amacıyla görevlendirilen iki yangın söndürme uçağımız, çalışmalarını başarıyla tamamlayarak yurda döndü." ifadesini kullandı.

Fransa'ya giden yangın söndürme uçakları Türkiye'ye döndüFransa'ya giden yangın söndürme uçakları Türkiye'ye döndü

Türkiye'nin orman yangınlarına karşı geliştirdiği yüksek müdahale kapasitesini uluslararası dayanışmanın hizmetine sunarak, ihtiyaç duyan ülkelerin mücadelesine destek olmaya devam ettiğini vurgulayan Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yeşil Vatan anlayışıyla, doğayı, ormanları ve gelecek nesillerin bizlere emanetini korumak için nerede ihtiyaç varsa imkanlarımızı ve tecrübemizi paylaşmayı sürdüreceğiz. Yangınlardan etkilenen İspanya'ya geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bu zorlu görevde ülkemizi başarıyla temsil eden pilotlarımıza ve Orman Genel Müdürlüğü teknik ekiplerimize emekleri ve fedakarlıkları için gönülden teşekkür ediyorum."

Fransa'nın ardından İspanya'ya giden yangın söndürme uçakları da Türkiye'ye döndü - Resim : 2

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İspanya Fransa Uçak Orman Yangını
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