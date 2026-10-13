Forex vurgununda akılalmaz yöntem! İşe aldıkları çalışanları yalan makinesine bağlamışlar

İstanbul'da yatırım vaadiyle uluslararası ölçekte forex dolandırıcılığı yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik soruşturmada dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Beyoğlu ve Şişli'de kurulan çağrı merkezlerinde faaliyet gösterdiği belirlenen şüphelilerin, çalışanları iş sırasında, işe alım ve işten ayrılma süreçlerinde yalan makinesine bağladığı tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, çalışanlara çeşitli sorular yöneltilerek verdikleri yanıtların kontrol edildiği belirlendi. Testlerde elde edilen sonuçların isimlerle birlikte kaydedildiği öğrenildi.

YALAN MAKİNESİNDE DİKKAT ÇEKEN SORULAR

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre şüpheliler, dönem dönem çalışanları ve işe girmek ya da işten ayrılmak isteyen kişileri teste tabi tuttu.

İnsan vücudunun farklı noktalarına kablolar bağlanarak gerçekleştirilen testlerde, kişilere çeşitli sorular yöneltildiği öne sürüldü. Sorular arasında "Polis tanıdığın var mı?", "Basın mensubu tanıyor musun?" ve "Buradaki kazançları kendine aktarıyor musun?" ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

Test sonuçlarının isim isim not edilmesi de soruşturma dosyasına yansıyan ayrıntılar arasında yer aldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Şişli ve Beyoğlu'ndaki bazı adreslerde yatırım adı altında forex dolandırıcılığı yapıldığı belirlendi.

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin incelemelerinde, şüphelilerin kurdukları çağrı merkezleri üzerinden uluslararası ölçekte dolandırıcılık faaliyetleri yürüttükleri tespit edildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından 6 Ekim'de belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda toplam 97 şüpheli gözaltına alındı.

36'SI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Aralarında yalan makinesini kullandığı belirtilen iki kişinin de bulunduğu 36 şüpheli tutuklandı.

Şüphelilerden 25'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 34 kişi geri gönderme merkezine sevk edildi. Gözaltına alınan diğer iki şüpheli de emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. (AA)