AKP seçmeni bile fon skandalında adil çözüm beklemiyor! Son anketten çarpıcı sonuçlar

AREA Araştırma'nın 5-9 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirdiği "Türkiye Siyasi Durum Araştırması", fon soruşturmasına ilişkin kamuoyu beklentilerini ortaya koydu. Araştırmaya göre seçmenin önemli bir bölümü, soruşturmada sorumluların cezalandırılacağına ve mağdurların kayıplarının karşılanacağına inanmıyor. Sonuçlar, AKP ve MHP seçmenleri arasındaki güvensizliğin boyutunu da gözler önüne serdi.

HER 5 AKP SEÇMENİNDEN 1'İ CEZA VERİLMEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

Araştırmada katılımcılara, fon yolsuzluğuna adı karışanlar hakkında gerekli soruşturmanın yürütülüp ceza verileceğine inanıp inanmadıkları soruldu.

Katılımcıların yüzde 59,4'ü soruya "Hayır" yanıtını verirken yüzde 33'ü ceza verileceğine inandığını belirtti. Fikri olmadığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 7,6 oldu.

Parti tercihlerine göre sonuçlar incelendiğinde, ceza verilmeyeceğini düşünenlerin oranının AKP ve MHP seçmenleri arasında da kayda değer düzeyde olduğu görüldü.

AKP seçmeninin yüzde 20,3'ü fon soruşturmasında ceza verilmeyeceğini düşünürken yüzde 67,5'i ceza verileceğine inandığını ifade etti. MHP seçmeninde ise ceza verilmeyeceğini düşünenlerin oranı yüzde 44,2'ye yükseldi. MHP'lilerin yüzde 51,9'u ceza verileceğine inandığını belirtti.

Böylece araştırmaya katılan MHP seçmenlerinin neredeyse yarısının, AKP seçmenlerinin ise yaklaşık beşte birinin soruşturma sonucunda ceza çıkmayacağını düşündüğü ortaya çıktı.

MAĞDURLAR PARALARINI GERİ ALABİLECEK Mİ?

Anketin fon soruşturmasına ilişkin bir diğer başlığı, haksız kazançların geri alınarak mağdurlara iade edilip edilmeyeceği oldu.

Katılımcıların yüzde 61,9'u paraların geri alınarak mağdurlara verileceğini düşünmediğini belirtti. Bu ihtimale inananların oranı yüzde 29,2'de kalırken yüzde 8,9'u fikir belirtmedi.

AKP seçmeninde de sonuçlar dikkat çekti. AKP'lilerin yüzde 24,8'i, yani yaklaşık her dört seçmenden biri, mağdurların paralarını geri alamayacağını düşünüyor. AKP seçmeninin yüzde 63'ü ise paraların iade edileceğine inanıyor.

MHP seçmeninde paraların geri alınamayacağını düşünenlerin oranı yüzde 40,4 olarak ölçüldü. MHP'lilerin yüzde 53,8'i ise haksız kazançların geri alınarak mağdurlara iade edileceği görüşünde.

EKONOMİ POLİTİKASINA SEÇMENDEN GEÇER NOT YOK

Araştırma, hükümetin ekonomi politikalarına yönelik değerlendirmeleri de ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 71,5'i hükümetin ekonomi politikasını başarısız bulduğunu söylerken başarılı bulanların oranı yüzde 22'de kaldı. Fikri olmayanların oranı ise yüzde 6,5 oldu.

Parti seçmenleri bazında en dikkat çekici sonuçlardan biri MHP'de görüldü. MHP seçmeninin yüzde 54,7'si hükümetin ekonomi politikasını başarısız bulduğunu belirtti. Ekonomi yönetimini başarılı bulan MHP'lilerin oranı yüzde 43,4 oldu.

AKP seçmeninin yüzde 58,5'i ekonomi politikasını başarılı bulurken yüzde 32,1'i başarısız değerlendirmesinde bulundu.

SEÇMENİN YÜZDE 63'Ü EKONOMİNİN KÖTÜYE GİDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

Araştırmada katılımcılara ülke ekonomisinin bundan sonra nasıl bir seyir izleyeceği de soruldu. Katılımcıların yüzde 63'ü ekonominin kötüye gideceğini düşündüğünü belirtirken yüzde 26'sı iyiye gideceğini söyledi. Fikri olmayanların oranı yüzde 11 olarak kaydedildi.

AKP seçmeninin yüzde 65,3'ü ekonominin iyiye gideceğini düşünürken yüzde 21,2'si kötüye gideceği görüşünü dile getirdi.

MHP seçmeninde ise ekonomi beklentileri ikiye bölündü. MHP'lilerin yüzde 45,3'ü ekonominin iyiye, aynı orandaki kesim ise kötüye gideceğini düşünüyor. Yüzde 9,4'lük kesim bu konuda fikir belirtmedi.

BELEDİYE BAŞKANLARININ AKP'YE GEÇİŞİNE TEPKİ

Araştırmanın siyasi gündem başlıklarından biri de muhalefet partilerinden seçilen belediye başkanları ve belediye meclis üyelerinin AKP'ye geçişleri oldu.

Katılımcıların yüzde 46,9'u bu geçişleri "seçmenin iradesine ve verilen oylara saygısızlık" olarak değerlendirdi. Geçişleri siyasi açıdan olağan karşılayanların oranı yüzde 18,8 olurken belediye siyasetindeki gelişmeleri olumlu değerlendirenlerin oranı da yüzde 18,8 olarak ölçüldü. Fikir belirtmeyenlerin oranı yüzde 15,5 oldu.

Böylece araştırmada, belediye başkanları ve meclis üyelerinin parti değiştirmesine yönelik en yaygın değerlendirmenin seçmen iradesine saygısızlık olduğu görüldü.