'Fonzi Kaya'nın paylaşımı gündemde: Bunlar bir gecede paradan % 7500 kazanıyorlardı

Türkiye günlerdir fon krizini ve bu krizde adı geçen AKP’li siysetçiler ile kurumları konuşuyor.

YENİ Parti’nin açıklamasıyla fon krizinden vurgun yaptığı ortaya çıkan eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın 2013 yılında attığı tweet sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kaya’nın 2013 yılında Erdoğan'ın bir gecede yüzde 7500 kazanç elde edenlere yönelik "faiz lobisi" sözlerini paylaştığı görüldü.

Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın, 13 Haziran 2013 tarihinde yaptığı sosyal medya paylaşımı gündeme geldi.

Kaya, 13 Haziran 2013 tarihli paylaşımında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini şöyle aktarmıştı:

"Sayın Başbakanımız @RT_Erdogan: "Bunlar bir gecede paradan % 7500 kazanıyorlardı bu dönemler bitti bunun için faiz lobisi karşımıza çıkıyor"

ADI FON VURGUNUNDA

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, 26 Eylül'de Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın borsadaki milyarlık işlemlerini gündeme getirdi.

Emre'nin açıkladığı rakamlara göre Kaya çifti, Özata Denizcilik hisselerine yaklaşık 163 milyon lira yatırıp nisan-eylül döneminde 2 milyar 170 milyon liralık satış gerçekleştirdi.

Emre, satışların fon krizinden hemen önce yapılmasına dikkat çekerek içeriden bilgi alındığı iddiasını ortaya attı. İddiaların ardından Sayan Kaya, AKP'deki tüm görevlerinden istifa etti.

Kaya ayrıca savcılığa şüpheli sıfatıyla da ifade verdi.