SPK raporu savcılığa yolladı: Fonzi Sayan ve eşi hakkındaki ne karar verilecek?

Sermaye Piyasası Kurulu, fon krizinde adı geçen Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya için hazırlanan denetim raporunu tamamladı. Rapor savcılığa gönderildi.

Sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan fon soruşturması sürüyor.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), adı soruşturmada geçen AKP'li eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya hakkında bir denetim çalışması başlatmıştı.

NTV'nin haberine göre iki isim için denetleme raporu tamamlandı ve rapor, savcılığa gönderildi. Bundan sonraki süreçte savcılığın rapor üzerinde bir değerlendirme yapması bekleniyor.

İFADE VERMİŞLERDİ

Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya, fon soruşturması kapsamında salı günü savcıya ifade vermişti. Ayrı ayrı ifadeleri alınan Kaya çiftine, Özata Denizcilik hisselerinde gerçekleştirdikleri alım ve satım işlemleri ile sonrasındaki para hareketleri sorulmuştu.

İlyas Kaya, Nisan 2026'da yaklaşık 150 bin lot Özata Denizcilik hissesi aldığını, hisselerin bir bölümünü ağustosta, kalanını ise eylülde sattığını söyledi. Fatma Betül Sayan Kaya da aynı dönemde yaklaşık 250 bin lot hisse aldığını ve benzer şekilde ağustos ve eylül aylarında satış yaptığını belirtti. Çift, satışlardan elde ettikleri paranın bir bölümünü kısa süreli olarak yatırım fonlarında değerlendirdiklerini anlattı.

HANGİ FONLAR ÜZERİNDEN İŞLEM YAPTILAR?

İlyas Kaya, Halk Yatırım ve Tera Yatırım üzerinden, Fatma Betül Sayan Kaya ise Tera bünyesindeki bir fonda işlem yaptığını ifade etti.

Kaya çifti, hisse alımlarında herhangi bir kişinin yönlendirmesinin bulunmadığını ve kendilerine özel bilgi verilmediğini savundu. İkisi de yatırımlarından elde ettikleri kazanç olarak görünen tutarları daha sonra Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından bildirilen hesaba gönderdiklerini beyan etti. Soruşturma kapsamında çiftin ifadelerinin, hisse işlemlerinin tarihleri ve miktarları ile satış sonrası para hareketlerine ilişkin mali kayıtlarla karşılaştırılarak değerlendirileceği öğrenilmişti.

PARTİ ÜYELİĞİNDEN DE İSTİFA ETTİ

Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti üyeliğinden de istifa etti. Konuya ilişkin açıklama AKP Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Kadir İnan'dan geldi. İnan, AKP'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve yetkili kurulların tespiti doğrultusunda gerekli işlemleri yaptığını vurguladı, "Fatma Betül Hanım partimizin üyesi değildir, partimizin mensubu da değildir." dedi.

SAVCILIK İZİN VERDİ PARAYI ÇEKİP İADE ETTİ

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, yatırımlarının ana para dışındaki kısmını 5 Ekim 2026 tarihinde, “gönüllülük esasına” göre Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun isteğe bağlı iade hesabına gönderdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kaya'nın gönüllü ödeme başvurusuna izin verdiği bildirilmişti. Savcılığın yazısında, “Hesapları dondurulan Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya’nın, SPK tarafından açıklanan gönüllü ödeme yöntemi doğrultusunda yaptıkları başvuru incelendi. İlgili bankalarca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sorulan görüş doğrultusunda Başsavcılık, TMSF'nin isteğe bağlı iade hesabına ödeme gönderilmesine izin verildiği.” belirtilmişti. Kaya çiftinin mal varlığı üzerinde dondurma kararı halen yürürlükte.