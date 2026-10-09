Fonda payları var iddiası: Diyanet Vakfı açıklama yaptı

Türkiye günlerdir fon skandalını ve yarattığı milyonarca mağduru konuşuyor. Skandala adı karışan siyasiler ve kurumlar ise iddialara ilişkin tek tek açıklama yapıyor.

Bu kurumlardan biri de Türkiye Diyanet Vakfı...

Vakıf tasfiye edilen fonlarda payının olduğunu iddialarını yalanlayan bir açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son dönemde piyasalarda adı geçen portföy yönetim şirketlerinde ve tasfiye kararı alınan ilgili fonlarda vakfımızın herhangi bir mali kaynağı bulunmamaktadır. Ayrıca basında yer alan vakfımızın mali kaynaklarının değer kaybına uğradığı, faizli ürünlerde kaynağını değerlendirdiği, borsa üzerinde yatırımlarının olduğu yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

Açıklamada ayrıca, söz konusu iddialarda bulunanlar hakkında hukuki hakların saklı olduğu bildirildi.

İDDİALAR NEYDİ?

Diyanet Vakfı'nın, fonlardaki varlığını skandalın ardından yatırımlarını yaklaşık bir ay içinde yarıya yakın oranda azalttığı iddia edildi.

İddialara Türkiye Diyanet Vakfı'nın 31 Ağustos 2026 tarihinde elinde bulunan fon payı 1 milyar 228 milyon 259 bin 509 seviyesindeyken önemli bir bölümü elden çıkarıldı. 29 Eylül 2026 itibarıyla vakfın sahip olduğu pay miktarı 637 milyon 622 bin 159'a düştüğü öne sürüldü.