Fon skandalının ağır faturası ortaya çıktı! 677 milyar TL buharlaştı

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri kaynaklı veriler üzerinden para piyasası fonlarındaki son durumu paylaştı. Fon skandalı sonrası birçok göstergede ciddi bozulmalar yaşandığını belirten Zeybek, en çarpıcı düşüşün para piyasası fonlarında gerçekleştiğini ifade etti.

Zeybek'in paylaştığı verilere göre; 1 Ekim tarihinde açıklanan ve 25 Eylül haftasına ait olan verilerde Para Piyasası Fonlarının toplam büyüklüğü 1 trilyon 667 milyar lira seviyesinde bulunuyordu. 8 Ekim tarihinde yayımlanan ve 2 Ekim haftasını kapsayan güncel verilere göre ise bu rakam 1 trilyon 622 milyar liraya geriledi. Rakamlar, 25 Eylül’den 2 Ekim’e kadar geçen yalnızca bir haftalık süreçte fondan 44,6 milyar liralık (yüzde 2,7) çıkış yaşandığını gösterdi.

PARA PİYASASI FONLARINDA 1 HAFTALIK DEĞİŞİM (25 EYLÜL - 2 EKİM) Dönem (Hafta) Açıklanma Tarihi Toplam Büyüklük 25 Eylül Haftası 1 Ekim 1 Trilyon 667 Milyar TL 2 Ekim Haftası 8 Ekim 1 Trilyon 622 Milyar TL 1 Haftalık Net Küçülme (Çıkış): ▼ 44,6 Milyar TL (%2,7) Açıklama: Veriler, Gökan Zeybek’in paylaştığı TCMB verilerine aittir. 25 Eylül - 2 Ekim arasındaki 1 haftalık sürede gerçekleşen erimeyi göstermektedir.

AĞUSTOS SONUNDAN İTİBAREN YÜZDE 29,4'LÜK ERİME

Tablo, fonlardaki gerilemenin daha uzun vadedeki seyrini de netleştirdi. Ağustos ayı sonunda 2,3 trilyon lira seviyesinde bulunan Para Piyasası Fonlarının toplam büyüklüğü, 2 Ekim tarihi itibarıyla 1 trilyon 622 milyar liraya kadar düştü.

Ağustos sonundan ekim ayının başına kadar geçen sürede, fonlarda toplam 677 milyar liralık bir küçülme gerçekleşti. Bu çıkış, toplam fon büyüklüğünde yüzde 29,4 oranında bir erimeye karşılık geldi.

PARA PİYASASI FONLARINDA AĞUSTOS - EKİM DÖNEMİ BÜYÜK ERİME Dönem Toplam Fon Büyüklüğü Ağustos Sonu 2,3 Trilyon TL 2 Ekim İtibarıyla 1 Trilyon 622 Milyar TL Toplam Küçülme / Çıkış: ▼ 677 Milyar TL Toplam Erime Oranı: %29,4 Açıklama: Tablo, Para Piyasası Fonlarında Ağustos sonundan Ekim ayının başına kadar geçen sürede yaşanan gerilemenin uzun vadeli seyrini göstermektedir.

"İSTİKRAR VE GÜVEN GİDERSE, PARA DA GİDER"

Yaşanan bu hızlı küçülmeyi "Çok büyük bir sürecin enkazı her geçen gün büyüyor" sözleriyle değerlendiren Gökan Zeybek, finans sistemindeki temel sorunun para değil, güven eksikliği olduğuna vurgu yaptı.

Zeybek, piyasadaki daralmayı şu ifadelerle özetledi:

"Bir finans sisteminde en zor kazanılan şeyin para olduğu sanılır. Değil. En zor kazanılan şey istikrar ve güvendir. İstikrar ve güven giderse, para da gider!"