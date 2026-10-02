Fon vurguncusu firari Cengiz Avcı Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaymış! KRT'nin finansmanı ona emanet

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fon skandalı soruşturmasında hakkında yakalama kararı çıkarılan firari Şanlıurfalı iş adamı Cengiz Avcı'nın, son bir yılda yalnızca ODINE hisseleri üzerinden yaklaşık 15 milyar lira kazanç sağladığı, bunun yaklaşık 12 milyar lirasını nakde çevirdiği tespit edilmişti.

KRT'NİN FİNANSMANI ONA EMANET

Firari fonzi Cengi Avcı'nın adı KRT TV'nin sahiplik ve finansmanı konusunda daha önce ortaya çıkan bilgi ve iddialarla yeniden gündeme geldi.

Gazete Pencere'den Büşra Cebeci'nin haberine KRT'nin asıl sahibi, kağıt üstünde görünen Fırat Bozfırat değil, firari fonzi Cengiz Avcı'ydı.

Bu yöndeki iddialar ve söylentiler daha önce çok kez gündeme gelmiş, medyada 'herkesin bildiği sırlar' halini almıştı.

Fırat Bozfırat ardından kanalı kağıt üstünde devralan yine Şanlıurfalı Harun Kaytan'ın da Avcı ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

KILIÇDAROĞLU'NA ÇOK YAKIN

Kılıçdaroğlu'nu destekleyen ve butlan yanlısı yayınlarıyla öne çıkan KRT, Özgür Özel yönetimini de en sert eleştiren yayınları yapıyor. Öncesinde de kanalın sahipliği ve finansmanı çokça tartışılmış, soru işaretleri ve 'gölgeler' gündeme gelmişti.

KRT'nin 2023 yılında el değiştirmesinin ardından kanalın iş insanı Fırat Bozfırat tarafından satın alındığı açıklandı. Ancak Bozfırat'ın kanalın görünen sahibi olduğu, asıl sermayenin ise Şanlıurfalı Cengiz Avcı olduğu biliniyordu.

KILIÇDAROĞLU'NUN KRT'NİN SATIŞINDA ROLÜ

KRT'nin sahiplik sürecine ilişkin tartışmalarda da son kararı Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği, kanalın Cengiz Avcı'ya devredilmesi talimatını verdiği CHP'lilerin de kulislerde sıkça dillendirdiği bir bilgiydi.

T24 yazarı Candan Yıldız, Haziran 2025'te KRT çalışanlarının maaşlarının ödenmemesi nedeniyle yaşanan grev döneminde kaleme aldığı yazısında kanalın gerçek sahibine ilişkin iddiaları gündeme taşıdı. Bozfırat'ın 'vitrin patron' olduğu, kanalın arkasındaki sermayenin ise Şanlıurfalı bir aileye ait olduğunun medya çevrelerinde konuşulduğunu yazdı ve bu ailenin Avcı ailesi olduğunu söyledi.

Yıldız'ın yazısında 30 Eylül 2023'te Şanlıurfa'da çekilen bir fotoğraf da yer aldı. Fotoğrafta dönemin CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Fırat Bozfırat ile Mehmet Avcı ve Yusuf Avcı bulunuyordu.

Mehmet Avcı ve Yusuf Avcı, Cengiz Avcı'nın kardeşleri olarak biliniyor.

Kılıçdaroğlu'nun kentteki 'Yerel Yönetimler Güneydoğu Anadolu Çalıştayı' sırasında Avcı ailesinin olan Nevali Otel'de ağırlandığı, otelin sahibinin ise Cengiz Avcı olduğu biliniyor.

KRT'NİN SAHİBİ BU KEZ HARUN KAYTAN OLDU

KRT'nin sahiplik yapısında daha sonra bir kez daha değişiklik yaşandı. Geçtiğimiz haziran ayında kanalın tek hissedarı Şanlıurfalı avukat Harun Kaytan oldu.

Kanalın mali sıkıntılar yaşadığı ve çalışanların maaşlarının ödenmesinde sorunlar bulunduğu bir dönemde gerçekleşen satış, Kaytan'ın bu satın almayı hangi kaynakla gerçekleştirdiğine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.

Kaytan'ın adı daha sonra fon skandalı kapsamında Cengiz Avcı ile birlikte gündeme geldi.

KRT'nin yeni patronu Harun Kaytan AKP'nin eski vekili ile beraber.

ODINE HİSSESİNDEN 15 MİLYAR LİRALIK KAZANÇ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon skandalı soruşturmasında Cengiz Avcı'nın ODINE hisselerindeki işlemleri mercek altına alındı. Avcı'nın son bir yılda ODINE hisselerinden yaklaşık 15 milyar lira kazanç sağladığı ve bu tutarın yaklaşık 12 milyar liralık bölümünü nakde çevirerek sermaye piyasasından çıkardığının tespit edildiği öğrenildi.

ODINE hissesinin ortaklı tablosu

KENDİSİ FİRARİ: MAL VARLIKLARINA TEBDİR KARARI KONDU

Avcı'nın yurt dışında bulunduğunun belirlenmesi üzerine hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Banka hesapları, taşınır ve taşınmazları ile tespit edilen diğer mal varlığı değerlerine de el koyma tedbiri uygulandı.

ODINE'DE 'YOLLARI KESİŞEN' CENGİZ AVCI VE HARUN KAYTAN

ODINE'nin ortaklık yapısına ilişkin KAP kayıtlarında da Avcı'nın önemli miktarda pay sahibi olduğu görüldü. KAP'ta yer alan ortaklık bilgilerinde Avcı'nın 2024 itibarıyla yüzde 8,23 payına ortak olduğu; KRT'nin yeni sahibi olarak adı geçen Harun Kaytan'ın da ODINE'deki yaklaşık yüzde 4 oranında payla şirketin önemli ortakları arasında bulunduğu ortaya çıktı. Bu yol kesişmesi Avcı ile Kaytan arasındaki ilişkiye yönelik tartışmaları artırdı.

MUHAMMED YARIZ'IN ARAÇLARI DA ONDAN ÇIKTI

Kaytan'ın adı yalnızca ODINE üzerinden değil, fon soruşturmasında tutuklanan Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız üzerinden de gündeme geldi. Yarız'a ait yüksek piyasa değerli iki lüks aracın düşük bedellerle Kaytan'a devredildiği basına yansıdı.

AVCI'NIN BORSADAKİ GEÇMİŞİ DE DİKKAT ÇEKTİ

Cengiz Avcı'nın sermaye piyasalarındaki faaliyetleri ilk kez son fon skandalı soruşturmasıyla gündeme gelmedi.

SPK, 2021 yılında Albaraka Türk Katılım Bankası pay piyasasındaki fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin incelemede Avcı hakkında 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

Aynı yıl ALBRK pay piyasasındaki işlemlere ilişkin inceleme sonucunda Avcı hakkında idari para cezası kararı da verildi. Avcı aynı zamanda Albaraka Türk'ün önemli bireysel pay sahiplerinden biri olarak genel kurullarda da aktif rol aldı.