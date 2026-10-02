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Halk TV Siyaset Son Dakika | Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı

Son Dakika | Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı

Son dakika... İstanbul'da bir belediyeye daha operasyon yapıldı. Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı

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Son Dakika | Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı
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Son dakika... İstanbul'da bir belediyeye daha operasyon yapıldı. Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı.

YENİ Parti Milletvekili Özgür Karabat'ın danışmanı Sırrı Küçük, "Eyüpsultan Belediye Başkanımız Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı" dedi.

Son Dakika | Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı - Resim : 1

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Eyüpsultan Belediye Başkanı Gözaltı
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