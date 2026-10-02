Son Dakika | Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı
Son dakika... İstanbul'da bir belediyeye daha operasyon yapıldı. Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı
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Son dakika... İstanbul'da bir belediyeye daha operasyon yapıldı. Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı.
YENİ Parti Milletvekili Özgür Karabat'ın danışmanı Sırrı Küçük, "Eyüpsultan Belediye Başkanımız Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı" dedi.
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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi