Fon soruşturmasında tutuklanan yönetici Serdar Turhan'ın gözaltı görüntüsü oraya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın gözaltı görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, Turhan'ın polis ekipleri tarafından araca bindirildiği anlar yer aldı.

TERA YATIRIM HOLDİNG VE PUSULA HOLDİNG YÖNETİCİLERİ TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınan Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve şirket yöneticileri Emre Alkin, Kerem Alkin ile Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, savcılıktaki işlemleri sonrası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, talep doğrultusunda şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi.

SORUŞTURMADA 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞ, 51 KİŞİYE YURT DIŞI YASAĞI GETİRİLMİŞTİ

Soruşturma kapsamında daha önce dört şüpheli tutuklandı. Aralarında Serdar Turhan ve Alper Öztürk’ün de bulunduğu 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri uygulanmıştı.

SPK, KATILIMEVİM VE GÜNDOĞDU GIDA PAYLARINDAKİ İŞLEMLER NEDENİYLE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), Katılımevim ve Gündoğdu Gıda paylarındaki işlemler nedeniyle suç duyurusunda bulunduğu ve bazı kişiler hakkında iki yıl süreyle işlem yasağı getirdiği belirtilmişti.

SERDAR TURHAN'A 12 EYLÜL'DE YURT DIŞI YASAĞI UYGULANMIŞTI

Serdar Turhan hakkında yurt dışına çıkış yasağı verildiği ilk olarak 12 Eylül’de duyurulmuştu. Aynı dönemde Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öne sürüldü. Yarız daha sonra adli makamlara başvurdu ve tutuklandı.

DHA