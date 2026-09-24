Fon krizine ilişkin haberlere erişim engeli: Gerekçe dikkat çekti

Kamuoyunda “fon krizi” olarak anılan sürece ilişkin bazı haberlere erişim engeli getirildi. İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD), engelin gerekçesinin milli güvenliğin ve kamu düzeninin korunması olduğunu duyurdu.

HABERLERE 5651 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ENGEL

İFÖD'ün EngelliWeb sayfasında yayımladığı bilgilere göre, “fon krizi” ile ilgili haberlere 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında erişim engeli getirildi.

Erişim engelinin, bazı yatırım ve portföy yönetim şirketleri ile bu şirketlerin yönetici ve ortaklarının kamuoyunca tanınan isimlerle bağlantılarına ilişkin haberleri kapsadığı belirtildi.

İFÖD ÖRNEK HABERLERİ PAYLAŞTI

İFÖD, milli güvenliğin ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellenen haberlere örnek olarak Gazete Pencere, Evrensel ve Sözcü'de yayımlanan haberlerin görsellerini paylaştı. Dernek, söz konusu erişim engellerine ilişkin bilgileri EngelliWeb sayfası üzerinden kamuoyuna duyurdu. (ANKA)