İmamoğlu fon skandalının siyasi ayağına dikkat çekti: AKP yönetimi SPK’yı sorumlu tuttu

Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi resmi hesabından, İmamoğlu ,"Asrın Soygunu Fon Vurgunu" olarak nitelendirdiği soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.

Paylaşımda, yaşananların Türkiye'yi ve ekonomiyi derinden sarstığı belirtilirken, AKP Ekonomi Yönetimi'nin söz konusu fon vurgunuyla ilgili SPK'yı birinci derece sorumlu tuttuğu ifade edildi.

"SPK YÖNETİCİLERİ SORUŞTURMAYA TABİ TUTULMALI"

İmamoğlu paylaşımında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yöneticileri, üyeleri ve denetleme yetkisi bulunan kişilerin soruşturmaya tabi tutulması gerektiğini belirterek söz konusu kişilerin derhal görevden alınmasını bunun soruşturmanın selameti açısından gerekli olduğunu ifade etti.

İmamoğlu’nun yaptığı paylaşım şöyle:

“Asrın Soygunu Fon Vurgunu” skandalı ülkemizi, ekonomimizi derinden sarsmaktadır.

AK Parti Ekonomi Yönetimi, “Asrın Soygunu Fon Vurgunu” ile ilgili SPK’yı birinci derece sorumlu tuttu.

SPK yöneticileri, üyeleri ve denetleme yetkisi olan herkes soruşturmaya tabi tutulmalı, derhal görevden alınmalıdırlar.

Soruşturmanın selameti açısından bu şarttır.

Tüm işlemler eş, dost, yandaş ayrımı olmadan yürütülmelidir.

“Asrın Soygunu Fon Vurgunu” siyaset ayağı olmadan yürütülemez!

Siyasi bağlantıları derhal tespit edilmelidir!